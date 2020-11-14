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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Mercedes, Hamilton'la görüşmelerde köşeye sıkışmadı"

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Wolff: "Mercedes, Hamilton'la görüşmelerde köşeye sıkışmadı"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Toto Wolff, Mercedes'in Lewis Hamilton'la yeni sözleşme görüşmelerinde köşeye sıkıştığı iddialarını yalanladı ve iki taraf arasında iyi bir denge olduğunu söyledi.

Hamilton'ın Mercedes'le olan mevcut anlaşması sene sonunda bitiyor ancak şampiyon pilot henüz Mercedes'le anlaşma yenilemiş değil.

Her iki taraf da bu konu hakkında rahat davranıyor ve şampiyonluğu netleştirmeden önce anlaşma görüşmesi yapmak istemiyor. Hamilton, Imola'dan sonra gelecek sene burada olacağının garanti olmadığını söylese de onun takımda kalması bekleniyor.

Hamilton, Türkiye GP öncesi yaptığı açıklamada sadece yarışmayı düşünmediğini, daha büyük pencereden bakarak tüm partnerlere nasıl yardımcı olacağını düşündüğünü söyledi.

Mercedes'in iki hafta önce takımlar şampiyonluğunu kazanmasının ardından bu hafta sonu Hamilton'ın da 7. şampiyonluğunu ilan etme şansı oldukça yüksek.

Wolff, Hamilton'la görüşmelere başlamak için bir tarih vermekten kaçındı ancak şampiyonluklar kazanıldıktan sonra görüşmelere başlama konusunda anlaştıklarını söyledi.

Wolff, "Bu konuda bir tarih vermek istemiyorum çünkü bunu verirsem, herkes bir şeyler soracak."

"Ancak şampiyon olduktan sonra görüşme konusunda anlaşmaya vardık. Öncelikle iki şampiyonluğu birden garantilemek istiyoruz. Ardından gelecek görüşmelerini daha rahat bir şekilde yapacağız." dedi.

 

Mercedes, 2021 pilot kadrosunu tamamlamayan 4 takımdan birisi. Red Bull, AlphaTauri ve Haas takımları da henüz kadrolarını tamamlamadılar.

Senenin bitmesine sadece 7 hafta kalmasına rağmen nasıl bu kadar rahat olduklarının ve köşeye mi sıkıştıklarının sorulması üzerine Wolff, "Hayır, pek sayılmaz."

"Karşılıklı olarak iyi anlayışa sahibiz. Biz onu araçta görmek istiyoruz. O da Mercedes sürmek istiyor çünkü rekabetçi araca sahibiz."

"Bu açıdan iyi bir denge olduğunu düşünüyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Luke Smith

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