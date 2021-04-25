Wolff: "Mercedes, Hamilton'ın F1'deki son takımı olacak"

Lewis Hamilton'ın Mercedes'le olan kontratı, kış döneminin en çok konuşulan konusuydu ve haftalar süren görüşmelerin ardından taraflar sadece tek yıllık anlaşma imzaladılar.

Hamilton'ın kontratı yıl sonunda bitecek ve emekli olacağı iddiaları büyük oranda azalmış durumda. Bunun yerine Mercedes'in 2022 yılında Hamilton ve George Russell ile yarışacağı iddia ediliyor.

Hamilton, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda, zaten emekli olmayı düşünmediğinin sinyallerini vermişti. Bazıları Ferrari için yarışacağını iddia etse de, kısa vadede Mercedes'ten daha iyi bir seçeneği yok gibi görünüyor.

Hamilton'ın kontratı hakkında DPA'ya konuşan Mercedes patronu Toto Wolff, İngiliz pilotun F1'deki son takımının Mercedes olacağına inandığını dile getirdi.

Wolff, 7 kez dünya şampiyonuyla devam etmek istediklerini de yineledi.

Wolff açıklamasında şöyle dedi: "Mercedes'in Hamilton'ın Formula 1'deki son takımı olacağını düşünüyorum."

"Lewis için bundan daha iyi bir ortam yok ve biz de onun bizimle devam etmesinden başka bir şey istemiyoruz."

"Aramızdaki enerji çok iyi ve birlikte çok fazla başarı elde ettik. Şu anda her şey gelecekte birlikte yarışmaya devam edebileceğimizi işaret ediyor."

Valtteri Bottas'ın geleceği ise şu noktada belirsiz gibi görünüyor.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 AMG Fotoğraf: Pirelli