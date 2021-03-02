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Wolff: "Mercedes hâlâ 2013'teki tutkuya ve açlığa sahip"

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Mercedes takım patronu Toto Wolff, Mercedes'in hâlâ başarı konusunda büyük bir tutkuya ve açlığa sahip olduğunu dile getirdi.

Wolff: "Mercedes hâlâ 2013'teki tutkuya ve açlığa sahip"

Son yedi yıla damgasını vuran Mercedes, yeni sezonda mücadele edeceği W12'yi bugün tanıttı.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, lansmanda şöyle konuştu: ’Her yıl odak noktamızı yeniliyoruz ve doğru noktaları bulmaya çalışıyoruz.’’

‘’Bu kulağa basit geliyor olabilir ancak bunu yapmak gerçekten zor ve büyük ihtimalle bu sebepten dolayı başka art arda yedi sene şampiyona kazanmış takım yok. Birçok şey yaşanabilir ve başarıya alışmak da doğal, dolayısıyla buna alıştıktan sonra çok rekabetçi olmak kolay değil."

‘’Ancak bu takım, bunu göstermedi. 2013’te ilk defa kapıdan içeri girdiğimdeki ateşi, açlığı ve tutkuyu hâlâ görüyorum. Her sezon yeni bir meydan okumayı temsil ediyor ve böylelikle bizim de yeni bir amacımız oluyor. 2021’de yeni kural değişiklikleri var, bunlar bizim rekabet seviyemizi etkileyecek."

"Üstüne bir de bütçe kısıtlaması var ve 2022’deki büyük kural değişiklikleri üzerine çalışılıyor. Bunlar bizi heyecanlandıran meydan okumalar.’’

"Takımın 2021 aracının ismi ‘Mercedes-AMG F1 W12 E Performance’ olarak belirlendi ve bu bizim ‘E PERFORMANCE’ adını taşıyan ilk aracımız olacak, aynı zamanda da, gelecekteki Mercedes-AMG performans bölümüne olan yakınlığımızı da temsil ediyor."

"Bu ‘E PERFORMANCE’ yeni teknoloji etiketimiz olacak ve gelecekteki hibrit araçlarımızın isimlendirilmesinde kullanılacak. Bu, F1'in kademeli teknolojisini ve özellikle Brixworth'taki güç ünitesi çalışmalarını öne çıkaracak."

"Takımın AMG’yle olan birlikteliği 2021 aracına da yansıdı. Araçtaki yıldız motiflerinin yerini ‘AMG’ markası aldı ve takımın 2020 yılında kullandığı siyah ton ise bu sene aracın arkasına doğru geleneksel gümüş rengine geçiş yaptı."

Mercedes AMG F1 W12

Mercedes AMG F1 W12

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12 rear detail

Mercedes AMG F1 W12 rear detail

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes’in isim ortağı olan PETRONAS’ın rengi olan simgesel yeşil ise önde, arka kanatlarda, aracın ucunda, aynalarda ve haloda yer alırken, Mercedes ve PETRONAS’ın partnerliğini simgeleyen paralel yeşil ve gri çizgiler ise aracın yan taraflarında bulunuyor.

Aracın görsel kimliği, ana partner INEOS’un bordo rengi kullanılarak tamamlanıyor. Sonuç olarak ortaya çarpıcı ve farklı bir görüntü çıkıyor.

Bu sezon, Toto’nun, Daimler’in ve INEOS’un üç eşit hissedar olmasıyla, takım adına yeni ve heyecanlı bir bölüm açılıyor.

Mercedes AMG F1 W12 detail

Mercedes AMG F1 W12 detail
1/11

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12 detail

Mercedes AMG F1 W12 detail
2/11

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12 front nose detail

Mercedes AMG F1 W12 front nose detail
3/11

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12 front suspension detail

Mercedes AMG F1 W12 front suspension detail
4/11

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12 detail

Mercedes AMG F1 W12 detail
5/11

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12 detail

Mercedes AMG F1 W12 detail
6/11

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12 detail

Mercedes AMG F1 W12 detail
7/11

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12 detail

Mercedes AMG F1 W12 detail
8/11

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12 detail

Mercedes AMG F1 W12 detail
9/11

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12 rear detail

Mercedes AMG F1 W12 rear detail
10/11

Fotoğraf: Daimler AG

Mercedes AMG F1 W12 front wing detail

Mercedes AMG F1 W12 front wing detail
11/11

Fotoğraf: Daimler AG

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Editör Betim Aker

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