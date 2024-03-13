Wolff, Mercedes F1'in toparlanması konusunda yeni bir "zihniyete" sahip

Alman üretici, 2024 sezonuna zorlu bir başlangıç yaptı ve geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Suudi Arabistan Grand Prix'si yeni W15'in yüksek hızlı virajlardaki zayıflığını gözler önüne serdi.

Ekibin şu anda açıklanamayan soruna neyin sebep olduğuna dair bir cevabı olmasa da Wolff, takımın sorunlarından üstesinden geleceğine inancının tam olduğunu açıkladı.

2024 her ne kadar Mercedes'in sorunlarla başa çıkmaya çalıştığı üst üste üçüncü yıl olma potansiyeline sahip olsa da Wolff, takımın bu sefer farklı bir "konumda" olduğunu düşündüğü için durum hakkında bu kadar sakin olduğunu söyledi.

"Zihniyetimi değiştirdim. Ekstra baskının durumu daha iyi hale getirdiğini düşünmüyorum. Bence fizikle ilgili bir sorun yaşıyoruz; bu denememekten ya da zihniyetten, motivasyondan ya da enerjiden kaynaklanmıyor. Bunların hepsi var ve organizasyondaki coşkuyu görebiliyorum."

"Rekabetçi insanlar olarak bu tarz [hayal kırıklığı yaratan] sonuçlar aldığımızda moraliniz bozuluyor ama biz bunu önümüzdeki hafta için doğru motivasyona dönüştürmeye çalışıyoruz. Bu yüzden bunu tersine çevirebileceğimize inanıyoruz. Organizasyonumuzun kendini toparlayabileceğine inanıyoruz. Bunu yapabileceğimizden %100 eminim."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 battles with Oscar Piastri, McLaren MCL38 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Wolff, pist performansının önceki sezonlara benzer görünmesine rağmen, konsept anlayışının çok geliştiğini ve durumun önceki yıllardan çok farklı olduğunu söylüyor.

"Geçen yıl çok fazla bilinmeyenimiz vardı. Başladığımız yerde, 'tamam nedeni bu olabilir', 'nedeni şu olabilir' ve 'nedeni o olabilir' diyerek her şeyi düzelttik."

"Sensörlerde ihtiyacımız olan şeye sahip olduğumuzu görüyorum. Sensörlerimizin ve simülasyonlarımızın yere basma gücüne sahip olmamız gerektiğini söylediği belirli bir hız aralığında ise buna sahip değiliz."

"Bu takım kendine aşırı güvenmiyor; muhtemelen tam tersi durumdayız. Bardağın hep boş tarafını görüyoruz. Bu tutum devam ediyor ama bu aynı zamanda durumu düzeltmeye yönelik bir tutum."

Wolff, son iki yılda yaşadıkları zorlukların, sorunlardan çıkış yolunu çizmelerine yardımcı olacağına inanıyor.

"Bu sefer gruba duyduğum güven daha farklı. Bugün bulunduğumuz yer oldukça açık. Bu, Red Bull'da Max'i [Verstappen] yenmek için yeterli olacak mı? Hayır."

"Fakat en azından kendimizi podyumda yer almak için mücadele edecek bir konuma getirebileceğimizden yüzde 100 eminim."