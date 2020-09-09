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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Mercedes F1 takım patronluğu artık bana zarar veriyor"

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Wolff: "Mercedes F1 takım patronluğu artık bana zarar veriyor"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Toto Wolff, Mercedes takım müdürü olarak uzun süredir devam etmesinin kendisine artık "zarar verdiğini" ancak önümüzdeki sezon Formula 1 takımıyla çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Wolff'un Mercedes ile geleceği aylardır yoğun bir spekülasyon konusu oldu ve Alman otomobil üreticisiyle olan sözleşmesi 2020 sonunda sona eriyor.

Wolff'un Mercedes'teki geleceği uzun süredir tartışılıyor ve Alman otomobil üreticisiyle olan kontratı 2020 sonunda resmen sona eriyor.

Motorsport.com'un daha önce belirttiği üzere Mercedes, Wolff'u kendisine tüm yarışlara katılmama özgürlüğü veren ve zamanını daha iyi yönetmesini sağlayan bir pozisyona geçirmeyi düşünüyor.

Yeni pozisyonunun ayrıntıları henüz kesinleşmemiş olsa da, yakında bununla ilgili bir açıklama yapılması bekleniyor.

Wolff, Mercedes'ten ayrılmakla  ilgilenmediğini ancak takım patronluğu rolünün kendisine zarar verdiği için artık başka bir pozisyonda yer almak istediğini belirtti.

Wolff, "Bu takımı seviyorum ve [Mercedes CEO'su] Ola Kallenius ile mükemmel şekilde anlaşıyoruz. Benim yerim burası."

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Olay şu ki bu takımda takım patronu olarak geçirdiğim sekiz yıl artık zarar vermeye başlıyor ve bu da gözden geçirdiğim bir durum."

"Ailem ve kendim için doğru kararı almak önemli. Ancak öyle ya da böyle bu takımda yer alacağımdan emin olabilirsiniz." dedi.

Wolff odak noktalarından bir tanesi de, Lewis Hamilton'ın kontratını uzatmak gibi görünüyor.

Geçen hafta sonu La Gazzetta dello Sport'a konuşan Wolff, Hamilton’un takımdaki kaderinin kendisiyle ilgili olmadığını belirtti.

"İlişkimiz, profesyonel bir ilişkinin izin verdiği kadar güçlü. Biz, birer dostuz."

“Ama bırakmaya karar verirsem, kazanmaya devam eder çünkü takımda çok iyi insanlar var. Eğer ayrılma kararı verirse, biz harika bir sürücüyü kaybederiz, ancak Mercedes en iyi araca ve en iyi sürücülere sahip olduğu sürece şampiyonluğu kaybetmez."

 

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Editör Jonathan Noble

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