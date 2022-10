Wolff: "Mercedes F1 aracının DNA'sı 2023'te değişecek"

Mercedes, 2022 için çıkarılan yeni düzenlemeler sonrası Ferrari ve Red Bull ile şampiyonluk mücadelesine giremedi ve Alman takımının, bu sezonu galibiyetsiz kapatmaması için üç yarış kaldı.

Ancak takım, ön gruba yakınlaşmak için sezon boyunca iyi bir ilerleme kaydetti.

Lewis Hamilton, pazar günkü Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde, W13 için getirilen sezonun son güncelleme paketinin de yardımıyla zafere kısmen yaklaşmıştı. Ancak Britanyalı pilot, son yedi tur kala liderliği kaybederek yarışı ikinci sırada tamamladı.

Mercedes, getirilen bu güncellemelerin 2023 sezonuna yönelik olduğunu açıkladı.

Wolff, "Aracın DNA'sı gelecek yıl değişecek."

"Tabii ki bu inanılmaz bir fark olacağı anlamına gelmiyor. Ama kesinlikle otomobilin DNA'sının bir parçası olan mimari, gelecek yıl değişecek." dedi.

Mercedes, sezonun başlarında W13'teki yunuslama sorunuyla mücadele etti, ancak mayıs ayında gerçekleşen İspanya Grand Prix'sindeki ilk büyük güncellemesinin ardından tasarımda daha büyük bir sorun buldu.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, has a photo taken with a fan

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images