Wolff: "Mercedes F1 aracının DNA'sı 2023'te değişecek"

Haberi dinle

Mercedes, 2022 için çıkarılan yeni düzenlemeler sonrası Ferrari ve Red Bull ile şampiyonluk mücadelesine giremedi ve Alman takımının, bu sezonu galibiyetsiz kapatmaması için üç yarış kaldı.

Ancak takım, ön gruba yakınlaşmak için sezon boyunca iyi bir ilerleme kaydetti.

Lewis Hamilton, pazar günkü Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde, W13 için getirilen sezonun son güncelleme paketinin de yardımıyla zafere kısmen yaklaşmıştı. Ancak Britanyalı pilot, son yedi tur kala liderliği kaybederek yarışı ikinci sırada tamamladı.

Mercedes, getirilen bu güncellemelerin 2023 sezonuna yönelik olduğunu açıkladı.

Wolff, "Aracın DNA'sı gelecek yıl değişecek."

"Tabii ki bu inanılmaz bir fark olacağı anlamına gelmiyor. Ama kesinlikle otomobilin DNA'sının bir parçası olan mimari, gelecek yıl değişecek." dedi.

Mercedes, sezonun başlarında W13'teki yunuslama sorunuyla mücadele etti, ancak mayıs ayında gerçekleşen İspanya Grand Prix'sindeki ilk büyük güncellemesinin ardından tasarımda daha büyük bir sorun buldu.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, has a photo taken with a fan Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Takım, yıl boyunca Red Bull'un düzlükteki hızına yetişemedi ve bu durum, pazar günkü Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde Max Verstappen'in Hamilton'ı geride bırakarak yarışın liderliğini almasıyla durum bir kez daha netleşti.

Hamilton, yarıştan sonra Mercedes'in doğru yönde bir adım attığını düşündüğünü söyledi ancak Verstappen'in düzlüklerdeki hızına da dikkat çekti.

Hamilton, "DRS kullanılırken bizden 35 km/s daha hızlı olduklarını düşünüyorum."

"Eğer onların gerisindeysek, sanırım arka düzlükte DRS açıkken 22 km/s daha hızlıyız. Yani Verstappen, beni geçerken gerçekten geriden geldi."

"Ancak DRS olmasa bile, hâlâ bizden yaklaşık 8 km/s daha hızlı olduklarını düşünüyorum. Bu yüzden düzlükte çok zaman kaybediyoruz, sanırım tur başına yaklaşık 0.4 kaybediyoruz. Bu yüzden gelecek yılki araç için yapmamız gereken bazı geliştirmeler var." dedi.

Mercedes, pazar günü Red Bull'un Takımlar Şampiyonasını kazanmasının ardından 2023'te aerodinamik gelişim için rüzgar tünelinden daha uzun süre faydalanacak.

Takım, sezon sonunda Takımlar Şampiyonası sıralamada üçüncü kalırsa, gelecek yıl Red Bull'a göre %14 daha fazla rüzgar tüneli süresine sahip olacaktı.

Wolff bu konuda, "Rüzgar tüneli, şu ana kadar bizim için önemli bir dezavantajdı çünkü 2021'in tamamında lider takımdık ve ardından Takımlar Şampiyonluğunu kazandık."

"Yani 2022'nin ilk yarısının tamamında, Red Bull'dan %7 az ve Ferrari'den çok daha az oranda rüzgar tüneli süresine sahiptik. Şimdi işler tersine döndü."

"Red Bull ile karşılaştırıldığında, şampiyonayı üçüncü bitirirsek %14 daha fazla süreye sahip olacağız. Bu sefer yeni gelen düzenlemeler bizim avantajımızda olmuş oldu." dedi.