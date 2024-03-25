Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Avustralya GP

Wolff: "Mercedes, F1 2021'den bu yana 'yanlış bir ilaç' yutmadı"

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, son takımlar şampiyonluğunu kazandıkları 2021'den bu yana takım olarak yanlış bir ilaç içmediklerini, bu yüzden şu anda takım patronluğunu bırakması için bir neden olmadığını söyledi.

Matt Kew
Matt Kew
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, kicks up grass and dirt ahead of Yuki Tsunoda, VCARB 01, after a brief cut

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, kicks up grass and dirt ahead of Yuki Tsunoda, VCARB 01, after a brief cut

Steve Etherington / Motorsport Images

Gümüş Oklar, geçtiğimiz hafta sonu Avustralya Grand Prix'sinde zorlu bir sınav verdi. W15 yol tutuş dengesizliği yaşadı, Lewis Hamilton motor arızasıyla yarış dışı kalmadan önce sıralamalarda Q2'de elendi ve George Russell bayrağa iki tur kala büyük bir kaza yaptı.

Araç Melbourne'de zaman zaman rekabetçi bir tempo sergilerken, sıfır beden sidepod konseptinden uzaklaşılmasına ve 2024 için kokpitin arkaya taşınmasının kısmen daha güvenilir bir platform yaratmasına rağmen hâlâ tutarsızdı.

Wolff, Mercedes'in bir "fizik sorunu" olduğunu ve rüzgar tüneli verileri ile pist performansı arasında bir korelasyon sorunu olduğunu düşünüyor ancak takımın 2021'de sekizinci takımlar şampiyonluğunu kazanmasından beri "yanlış bir ilaç almadığını" söylüyor.

Wolff, "Bu işin ortak sahibi olarak, katkımın olumlu ve yaratıcı olduğundan emin olmam gerekiyor. Dolayısıyla, 'Birinin daha iyi bir fikri varsa, bana söylesin' diyen ilk kişi ben olurum. Bu takımı olabildiğince çabuk toparlamak istiyorum."

"Memnuniyetle fikrimi söyleyeceğim ve bunun ne olabileceğini, kim olabileceğini göreceğim. Ancak bizim felsefi ya da organizasyonel bir sorunumuz değil, bir fizik sorunumuz var çünkü 2021'den bu yana yanlış bir hap yutmadık."

"Sadece aracın geçmişte her zaman anlayabildiğimiz bazı davranışlarını anlamıyoruz." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG F1 Takımı

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Wolff bu açıklamayı, 2013 yılında takıma yönetici direktör olarak katıldıktan sonra Mercedes'i yönetmek için hâlâ doğru kişi olup olmadığına ilişkin bir soruya yanıt olarak yaptı.

Bu yılın başlarında Brackley operasyonunun başında kalmak için üç yıllık yeni bir sözleşme imzalayan Wolff, doğrudan kendi geleceğine değinerek, henüz kontrolü bırakmayı düşündüğü bir noktada olmadığını belirtti.

Takımın %33 hissesine sahip olan Wolff, "Yaptığım her şeyle ilgili olarak her gün aynaya bakıyorum."

"Menajer ya da antrenör sorusunu sormam gerektiğine inansaydım, bunun adil bir soru olduğunu düşünürdüm, ancak şu anda yapmam gerektiğini düşündüğüm şey bu değil."

"Ancak bunu tersine çevirebilecek herhangi bir fikriniz varsa, bunu memnuniyetle dinlerim."

"Aradaki en büyük fark, 'bu benim işim ve işi durduracağım' anlamında bir yönetici sorusu değil... Böyle bir seçeneğim yok, ki bu da talihsiz bir durum"

"Ben 'bu kadar yeter' diyen bir müteahhit ya da çalışan değilim. Hamster tekerleğim dönmeye devam ediyor ve ben dışarı atlayamıyorum." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Marko: "Max yarışa devam etseydi sonuç farklı olurdu"
Sonraki haber Horner: "Bu performansa bakarak hiç bir olasılığı göz ardı edemezsiniz"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Matt Kew
Daha fazlası
Matt Kew
Stella: "Leclerc, Norris'in önünde bitirdi çünkü araçları daha hızlıydı"

Stella: "Leclerc, Norris'in önünde bitirdi çünkü araçları daha hızlıydı"

Formula 1
Avustralya GP
Stella: "Leclerc, Norris'in önünde bitirdi çünkü araçları daha hızlıydı"
Wolff, iki pilotunun da yarış dışı kalması hakkında: "Kendime yumruk atmak istiyorum!"

Wolff, iki pilotunun da yarış dışı kalması hakkında: "Kendime yumruk atmak istiyorum!"

Formula 1
Avustralya GP
Wolff, iki pilotunun da yarış dışı kalması hakkında: "Kendime yumruk atmak istiyorum!"
Tsunoda, diğer F1 takımları için 'değerini arttırmak' istiyor

Tsunoda, diğer F1 takımları için 'değerini arttırmak' istiyor

Formula 1
Avustralya GP
Tsunoda, diğer F1 takımları için 'değerini arttırmak' istiyor
Mercedes
Daha fazlası
Mercedes
Kravitz, Hamilton ve Wolff arasında giderek artan anlaşmazlığa dikkat çekiyor

Kravitz, Hamilton ve Wolff arasında giderek artan anlaşmazlığa dikkat çekiyor

Formula 1
Avustralya GP
Kravitz, Hamilton ve Wolff arasında giderek artan anlaşmazlığa dikkat çekiyor
Hamilton: "Yarışı bitirmeyi çok isterdim"

Hamilton: "Yarışı bitirmeyi çok isterdim"

Formula 1
Avustralya GP
Hamilton: "Yarışı bitirmeyi çok isterdim"
Hamilton: "Aracın tutarsızlığı kafa karıştırıyor"

Hamilton: "Aracın tutarsızlığı kafa karıştırıyor"

Formula 1
Avustralya GP
Hamilton: "Aracın tutarsızlığı kafa karıştırıyor"

Son Haberler

Palou, Thermal Million Dollar Challenge'da IndyCar galibiyetini aldı

Palou, Thermal Million Dollar Challenge'da IndyCar galibiyetini aldı

Indy IndyCar
Thermal
Palou, Thermal Million Dollar Challenge'da IndyCar galibiyetini aldı
Mercedes takım patronu Wolff, Japonya GP'de yer almayacak

Mercedes takım patronu Wolff, Japonya GP'de yer almayacak

F1 Formula 1
Japonya GP
Mercedes takım patronu Wolff, Japonya GP'de yer almayacak
Bastianini: "Podyuma geri dönmek güzel"

Bastianini: "Podyuma geri dönmek güzel"

MGP MotoGP
Portekiz GP
Bastianini: "Podyuma geri dönmek güzel"
Marko: "Tsunoda, Red Bull koltuğu için kendisini daha fazla gelişitirmeli"

Marko: "Tsunoda, Red Bull koltuğu için kendisini daha fazla gelişitirmeli"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Marko: "Tsunoda, Red Bull koltuğu için kendisini daha fazla gelişitirmeli"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye