Wolff: "Mercedes, F1 2021'den bu yana 'yanlış bir ilaç' yutmadı"
Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, son takımlar şampiyonluğunu kazandıkları 2021'den bu yana takım olarak yanlış bir ilaç içmediklerini, bu yüzden şu anda takım patronluğunu bırakması için bir neden olmadığını söyledi.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, kicks up grass and dirt ahead of Yuki Tsunoda, VCARB 01, after a brief cut
Steve Etherington / Motorsport Images
Gümüş Oklar, geçtiğimiz hafta sonu Avustralya Grand Prix'sinde zorlu bir sınav verdi. W15 yol tutuş dengesizliği yaşadı, Lewis Hamilton motor arızasıyla yarış dışı kalmadan önce sıralamalarda Q2'de elendi ve George Russell bayrağa iki tur kala büyük bir kaza yaptı.
Araç Melbourne'de zaman zaman rekabetçi bir tempo sergilerken, sıfır beden sidepod konseptinden uzaklaşılmasına ve 2024 için kokpitin arkaya taşınmasının kısmen daha güvenilir bir platform yaratmasına rağmen hâlâ tutarsızdı.
Wolff, Mercedes'in bir "fizik sorunu" olduğunu ve rüzgar tüneli verileri ile pist performansı arasında bir korelasyon sorunu olduğunu düşünüyor ancak takımın 2021'de sekizinci takımlar şampiyonluğunu kazanmasından beri "yanlış bir ilaç almadığını" söylüyor.
Wolff, "Bu işin ortak sahibi olarak, katkımın olumlu ve yaratıcı olduğundan emin olmam gerekiyor. Dolayısıyla, 'Birinin daha iyi bir fikri varsa, bana söylesin' diyen ilk kişi ben olurum. Bu takımı olabildiğince çabuk toparlamak istiyorum."
"Memnuniyetle fikrimi söyleyeceğim ve bunun ne olabileceğini, kim olabileceğini göreceğim. Ancak bizim felsefi ya da organizasyonel bir sorunumuz değil, bir fizik sorunumuz var çünkü 2021'den bu yana yanlış bir hap yutmadık."
"Sadece aracın geçmişte her zaman anlayabildiğimiz bazı davranışlarını anlamıyoruz." dedi.
Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG F1 Takımı
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Wolff bu açıklamayı, 2013 yılında takıma yönetici direktör olarak katıldıktan sonra Mercedes'i yönetmek için hâlâ doğru kişi olup olmadığına ilişkin bir soruya yanıt olarak yaptı.
Bu yılın başlarında Brackley operasyonunun başında kalmak için üç yıllık yeni bir sözleşme imzalayan Wolff, doğrudan kendi geleceğine değinerek, henüz kontrolü bırakmayı düşündüğü bir noktada olmadığını belirtti.
Takımın %33 hissesine sahip olan Wolff, "Yaptığım her şeyle ilgili olarak her gün aynaya bakıyorum."
"Menajer ya da antrenör sorusunu sormam gerektiğine inansaydım, bunun adil bir soru olduğunu düşünürdüm, ancak şu anda yapmam gerektiğini düşündüğüm şey bu değil."
"Ancak bunu tersine çevirebilecek herhangi bir fikriniz varsa, bunu memnuniyetle dinlerim."
"Aradaki en büyük fark, 'bu benim işim ve işi durduracağım' anlamında bir yönetici sorusu değil... Böyle bir seçeneğim yok, ki bu da talihsiz bir durum"
"Ben 'bu kadar yeter' diyen bir müteahhit ya da çalışan değilim. Hamster tekerleğim dönmeye devam ediyor ve ben dışarı atlayamıyorum." dedi.
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