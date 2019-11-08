Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Mercedes daha az hata yapmasıyla başarılı oldu"

paylaşım
yorumlar
Wolff: "Mercedes daha az hata yapmasıyla başarılı oldu"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
8 Kas 2019 07:39

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, Mercedes'in ekip olarak bu sene rakiplerinden daha az hata yaptığını ve bu sayede başarılı olduklarını söyledi.

Sezonu çifte şampiyonlukla kapatan Mercedes, son yarış Amerika'da sezonun ikinci yarısındaki en iyi performansını gösterdi. Ferrari'nin kayıplarda olduğu yarışta Mercedes, Red Bull'u arkada tutarak 1-2 olmayı başardı.

Amerika GP sonucuyla Mercedes, turbo V6 dönemi başladığından beri gerçekleştirilen 6 sezonda 6 pilotlar ve takımlar şampiyonluğunu kazanmış oldu.

İlgili haberler:

Wolff, "Her şampiyona en zoru gibi görünüyor. Bu, anılarımız yüzünden olabilir ancak bu sene kesinlikle inişler ve çıkışlar oldu."

"Çok güçlü bir şekilde sezona başladık ancak uzun zamandır cumartesi günü en iyi pakete sahip değildik. Buna rağmen pazar günleri en az hatayı yapıyorduk."

"Muhtemelen şampiyonluk kazanmamızdaki kilit nokta bu oldu. Açıkçası son dönemin en iyi yarışı Austin'di. Tekrar eski formumuza döndük. Şampiyonun belirlendiği yarışta Valtteri ile yarışı, Lewis ile şampiyonluğu kazandık. Buradaki güçlü performans, sezonun en iyilerindendi."

"Biz mücadeleyi çok seviyoruz. Gerçekten zor olan yarışların ardından kutlama yapıyoruz çünkü kazanabiliyoruz. Pole pozisyonunu kazanamasak da pazar günü yarışları kazanabiliyoruz. Bu tip durumlarda, pole pozisyonunu kazandığımız durumlara göre 10 kat daha fazla Whatsapp mesajı ya da kısa mesaj alıyorum."

"Herkes mücadele görmek istiyor. Devam etmemizi sağlayan şey bu. Bu yüzden diğer takımların güçlü, rekabetçi, aynı kurallarla oynamalarına ihtiyacımız var. Öyle olduğu zaman yaptığımız işi seviyoruz." dedi.

Wolff son olarak Mayıs ayında hayatını kaybeden Niki Lauda'yı unutmadı.

Wolff, "Bu takımın gücü, takım içerisindeki her bir bireyden, rekabetçi olmalarından geliyor. Herkesin başarısı, takımın genel başarısına katkı sağlıyor. Politikacı gibi konuşmak istemiyorum ancak bu takımın bel kemiği, takım içerisinde çok fazla iyi insan olması."

"Niki bu oluşumun büyük bir parçasıydı ve onu hem arkadaş, hem iş arkadaşı, hem de seyahat arkadaşı olarak çok özlüyorum."

"Şu an burada olsaydı, motorhome barında ayağa kalkar, 'Lauda uçuşa başlıyor, hadi ama, röportajı bitirin, gitmemiz lazım' derdi. Ardından 'Tebrikler, gelecek sene ne yapıyoruz? Son yarışlarda pek rekabetçi değildik.' derdi. Şimdi bu baskı eksildi."

"Bunların dışında pist üstünde gördükleriniz, buz dağının ucu. Performansın çoğu İngiltere'de bulunuyor. Gerçekten genel olarak iyi bir ekip çalışması yapıyoruz." dedi.

Sonraki haber
Raikkonen henüz emekliliği düşünmüyor

Önceki haber

Raikkonen henüz emekliliği düşünmüyor

Sonraki haber

Berger: “Hamilton bana Senna’yı hatırlatıyor”

Berger: “Hamilton bana Senna’yı hatırlatıyor”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Adam Cooper

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
01:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
05:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
02:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
05:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

2
Formula 1

Hamilton, 2020'de üçlü şampiyonluk mücadelesi bekliyor

3
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

3s
4
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

12dk
5
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

1s

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Racing Point, Abu Dhabi test programını açıkladı
F1

Racing Point, Abu Dhabi test programını açıkladı

Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı
F1

Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.