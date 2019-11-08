Wolff: "Mercedes daha az hata yapmasıyla başarılı oldu"

Sezonu çifte şampiyonlukla kapatan Mercedes, son yarış Amerika'da sezonun ikinci yarısındaki en iyi performansını gösterdi. Ferrari'nin kayıplarda olduğu yarışta Mercedes, Red Bull'u arkada tutarak 1-2 olmayı başardı.

Amerika GP sonucuyla Mercedes, turbo V6 dönemi başladığından beri gerçekleştirilen 6 sezonda 6 pilotlar ve takımlar şampiyonluğunu kazanmış oldu.

Wolff, "Her şampiyona en zoru gibi görünüyor. Bu, anılarımız yüzünden olabilir ancak bu sene kesinlikle inişler ve çıkışlar oldu."

"Çok güçlü bir şekilde sezona başladık ancak uzun zamandır cumartesi günü en iyi pakete sahip değildik. Buna rağmen pazar günleri en az hatayı yapıyorduk."

"Muhtemelen şampiyonluk kazanmamızdaki kilit nokta bu oldu. Açıkçası son dönemin en iyi yarışı Austin'di. Tekrar eski formumuza döndük. Şampiyonun belirlendiği yarışta Valtteri ile yarışı, Lewis ile şampiyonluğu kazandık. Buradaki güçlü performans, sezonun en iyilerindendi."

"Biz mücadeleyi çok seviyoruz. Gerçekten zor olan yarışların ardından kutlama yapıyoruz çünkü kazanabiliyoruz. Pole pozisyonunu kazanamasak da pazar günü yarışları kazanabiliyoruz. Bu tip durumlarda, pole pozisyonunu kazandığımız durumlara göre 10 kat daha fazla Whatsapp mesajı ya da kısa mesaj alıyorum."

"Herkes mücadele görmek istiyor. Devam etmemizi sağlayan şey bu. Bu yüzden diğer takımların güçlü, rekabetçi, aynı kurallarla oynamalarına ihtiyacımız var. Öyle olduğu zaman yaptığımız işi seviyoruz." dedi.

Wolff son olarak Mayıs ayında hayatını kaybeden Niki Lauda'yı unutmadı.

Wolff, "Bu takımın gücü, takım içerisindeki her bir bireyden, rekabetçi olmalarından geliyor. Herkesin başarısı, takımın genel başarısına katkı sağlıyor. Politikacı gibi konuşmak istemiyorum ancak bu takımın bel kemiği, takım içerisinde çok fazla iyi insan olması."

"Niki bu oluşumun büyük bir parçasıydı ve onu hem arkadaş, hem iş arkadaşı, hem de seyahat arkadaşı olarak çok özlüyorum."

"Şu an burada olsaydı, motorhome barında ayağa kalkar, 'Lauda uçuşa başlıyor, hadi ama, röportajı bitirin, gitmemiz lazım' derdi. Ardından 'Tebrikler, gelecek sene ne yapıyoruz? Son yarışlarda pek rekabetçi değildik.' derdi. Şimdi bu baskı eksildi."

"Bunların dışında pist üstünde gördükleriniz, buz dağının ucu. Performansın çoğu İngiltere'de bulunuyor. Gerçekten genel olarak iyi bir ekip çalışması yapıyoruz." dedi.