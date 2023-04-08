Wolff: "Mercedes benim için artık bir projeden ibaret değil"

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Avusturyalı, F1'e ilk olarak 2009 yılında Williams takımının hissedarı olarak geldi ve 2013 yılından itibaren Mercedes'in takım patronu ve ortak sahibi oldu.

Daha sonra Alman üreticinin 2014'ten 2021'e kadar art arda sekiz şampiyonluk kazanmasına yardımcı oldu.

Wolff 2020 yılında F1'den ayrılmayı düşünebileceğini söylese de, takımda kalmak isteyip istemediğini tarttıktan sonra düşünce sürecinin aslında tam tersi yönde ilerlediğini ve takıma bağlı olduğunu açıkladı.

Motorsport.com'a verdiği özel röportajda Wolff, F1'e yaptığı yatırımı nakde çevirme fikrinin artık geride kaldığını söyledi.

Wolff, "2020'de gelecek hakkında düşünüyordum, planım bir bakıma 49 yaşıma geldiğimde bu işi bırakacak olmaktı."

"O zamanlar her şeye proje olarak bakıyordum, hisseleri satın almak ve daha sonra bunları satmak gibi. Ancak 2020'de 'Ben bunu devam ettireceğim' dedim."

"Hayatımda ilk kez, iş stratejimi 'satın al, geliştir ve sat' fikrinden 'satın al, geliştir ve elinde tut' şeklinde değiştirdim. Bu büyük bir değişimdi."

"Bunu sindirmem bir yılımı aldı, 25 yıldır yaptığım finans sektörüne geri dönmek istemediğimi anladım. Gerçek bir girişimci olmak ve bunu sonsuza kadar sürdürmek istiyordum. İşte o an devam etmem gereken andı." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Wolff, takıma getireceği değer artışından dolayı Mercedes'teki ilk yıllarında takımı başarılı kılmaya odaklandığını açıkladı.

Wolff, "Önemli olan tek şey buydu, çünkü şampiyonluk kazanmak finansal başarı anlamına geliyordu."

"Başlangıçta üç yıllık bir anlaşma imzaladım, sonra gerçekten keyif aldığımda üç yıllık bir anlaşma daha imzaladım ve bundan da gerçekten keyif aldım. Ve sonra kritik an geldi."

"Yani 2013/2014/2015, artı 2016/2017/2018'di. Sonra 2019/2020/2021'de bir tane daha imzaladım. 2020'de bunu yapmaya devam etmek isteyip istemediğimi bilmiyordum, oysa artık öyle değil." dedi.

Wolff, Mercedes takımına basit bir yatırım olarak bakmak yerine, kendisini ona bağlama kararının artık F1'e sırtını dönemeyeceği anlamına geldiğini söyledi. Bunun yerine, takımın güvenli bir geleceğe sahip olmasını sağlamak için temel atma konusunda büyük bir sorumluluk hissediyor.

Wolff, "Bu benim şirketim, benim takımım. Çekip gidemem."

"Sadece yetenekleri yetiştirebilir ve faaliyetlerimin kapsamını bir şekilde değiştirebilirim. Bu artık bir proje değil, benim şirketim."

"Ben üç hissedardan biriyim ve bu fırsatı idrak etmek için her gün kendimi çimdiklemem gerekiyor. Tüm iniş çıkışlara rağmen bu çok önemli." dedi.