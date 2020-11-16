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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Wolff: "Mercedes ben ayrılsam bile kazanmaya devam edecek"

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Wolff: "Mercedes ben ayrılsam bile kazanmaya devam edecek"
Ekleyen:
, Editör

Mercedes F1 patronu Toto Wolff, Türkiye GP sonrası yaptığı açıklamada, takımdan ayrılsa dahi Alman ekibin kazanmaya devam edeceğini söyledi.

Mercedes F1 takımı, Toto Wolff'un takımın başında yer aldığı son yedi yılın tamamında pilotlar ve takımlar şampiyonluğunu kazanmayı başardı.

Bu süreçte 135 yarış yapıldı ve Mercedes bunların 101 tanesini (%74.81'ini) kazandı. Bu süreçte Ferrari 17, Red Bull 16 ve AlphaTauri 1 zafer aldı.

Yıllar geçmesine rağmen Mercedes'in dominasyonunun etkisi azalmadı. Aksine Mercedes, bu yıl son yılların en baskın yılını geçiriyor.

Mercedes patronu Wolff'un sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali var ve Avusturyalı takım patronu, takımdan ayrılsa bile Mercedes'in kazanmaya devam edeceğini düşünüyor.

Wolff'a sorulan soru "Birkaç hafta önce takım patronu olarak uzun süre kalmayacağınızı söylemiştiniz ve Lewis, gelecekle ilgili kararınızı ne ölçüde etkiliyor?" oldu.

Wolff bunun üzerine şu yanıtı verdi: "Sanırım bu konuda birbirimizi etkiliyoruz. Ama ardımda çok büyük ve güçlü bir yapı var. Bu yüzden ben ayrılsam bile kazanacaklar."

"Bunu görev olarak üstlenmeye hazırım: Takımın gelecekte de kazanmaya devam etmesini sağlamalıyım çünkü bunun temellerinin önceden atılması gerekiyor. Ancak bunun vakti henüz gelmedi."

Wolff, Hamilton'ı da övdü.

"Yıllar içinde gelişen harika bir ilişkimiz var ve ekibimiz onu tamamen destekliyor ama o da aynı şekilde karşılığını veriyor. Her şeyden önce bunu, zorluklarla karşı karşıya kaldığımız günlerde görebilirsiniz. Her şeye rağmen yine de başarıya ulaşmayı başardı.

"Bugün olanlara bir bakın! Aslan gibi açtı! Yarışın sonunda lastikleri tükenmesine ve tekrar yağmur yağma riski olmasına rağmen zafere doğru sürmeye devam etti. Motivasyonunun zayıfladığına dair en ufak bir işaret görmüyorum."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Kemal Şengül

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