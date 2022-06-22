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Formula 1 Haberler

Wolff: "Mercedes, beklentileri konusunda dikkatli olmalı"

Toto Wolff, Mercedes'in Kanada GP'de ilerleme kaydetmesine rağmen "dikkatli" olması gerektiğini söyledi.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Wolff: "Mercedes, beklentileri konusunda dikkatli olmalı"
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Lewis Hamilton ve George Russell, Montreal'de üçüncü ve dördüncü sırada finiş gördüler ve bu, takımın saf tempo açısından en rekabetçi yarışıydı.

Bu da, özellikle Silverstone ve Paul Ricard gibi yüksek hızlı ve pürüzsüz pistlerin Mercedes'in aracına uyması beklendiği için, takımın nihayetinde Red Bull ve Ferrari'yle mücadele edebileceğini düşündürüyor.

Fakat Wolff, İspanya Grand Prix'sinden sonra yaşadıkları benzer iyimserliğin çabucak kaybolduğunu ve bu yüzden dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyor.

Wolff, "Bir çiçekle yaz gelmez."

"Bu çiçeği Barselona'da gördük ama soldu."

"Dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Cuma günü yeterli tempomuz yoktu. Islak zeminde iyiydik ve bence bu kayda değer bir şeydi. Yarışta bazen en hızlı araçlara denk durumdaydık. İkinci bölümde ise Lewis ve George neredeyse öndekilere yetişiyordu, en azından bazı turlarda."

"Bunu görmek çok yüreklendirici oldu. Fakat dikkatli olmamız gerekiyor. Yeniden önde olmak için yapmamız gereken çok iş var ve henüz o noktada değiliz." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Bu sonuç, Bahreyn'den sonra ikinci podyumunu alan Hamilton için sezonun kalanında nelerin mümkün olduğuna dair iyimserliğini artırdı.

Hamilton, "Bu bana ve takıma umut verdi."

"Bence bu araçtan daha fazlası alınabilir. Eğer ayarları doğru yapabilirsek potansiyel var. Şimdiye kadar en zor şey ayarları optimize etmeye çalışmak oldu."

"Bu araç için doğru ayar aralığı öncekilere kıyasla çok daha kısıtlı." dedi.

Wolff, Montreal hafta sonundan çıkardıkları en büyük şeylerden birinin, Hamilton'ın aleyhine bir şey yaşanmadığı bir hafta sonu geçirmesi olduğunu belirtti.

Wolff, küçük olayların veya yanlış zamanda çıkan güvenlik araçlarının olduğu birkaç yarış geçiren Hamilton'ın Kanada'da daha rahat bir şekilde finiş gördüğünü söyledi.

Wolff, "Aleyhine giden şeylerin olduğu çok fazla yarış oldu. Podyum veya çok daha iyi sonuçlar alabilirdi ve hata yapmamıştı, şanssızdı."

"Şimdi pozitif tarafta olduğunu görmek ve podyumda olması güzel." dedi.

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