Wolff: "Mercedes, başarılı bir takıma sahip olduğu sürece F1'den ayrılmayacak"

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Mercedes, 2014'ten bu yana gerçekleştirilen yarışların büyük bir kısmını kazanmayı başardı ve çoğu yarışta podyumdaydı.

Hatta 2014 yılında 2022'ye kadarki sekiz sezonda sekiz takımlar ve yedi pilotlar şampiyonluğu elde etmeyi başardılar.

2022 yılında Red Bull, her iki şampiyonada birden mutlu sona ulaşarak bu seriye son verdi. Fakat Mercedes, kurallar ne ölçüde değişirse değişsin, galibiyet almayı sürdürüyor ve 2023 yılı için de şampiyonluğun ana adaylarından birisi.

Mercedes AMG patronu Toto Wolff, yarış kazanmaya devam ettikleri sürece Mercedes'in F1'de yer alacağını söyledi.

Wolff, "Takım başarılı olduğu sürece -yarış kazandığı ve her yıl kazanamasa bile şampiyonluk için mücadele ettiği sürece- Formula 1'den ayrılmayı dahi düşünmüyoruz."

"Bu bizim için tartışma konusu bile değil."

"Buna ek olarak, Formula 1'in gelişmekte olduğu yön Mercedes için çok önemli."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, attends the Press Conference Fotoğraf: Gareth Harford / Motorsport Images

"2026'dan itibaren %100 biyoyakıt kullanmaya başlayacağız ve çevre dostu teknolojilere ağırlık vereceğiz."

"Modern Formula 1, organizatörlerin ve takımların başarılı iş modeli sayesinde oldukça istikrarlı bir yapıya sahip olacak."

"Yarış organizatörlerinin en az üç yıllık sözleşmeleri var. Bazı pistlerle beş hatta on yıllık sözleşmeler imzalanıyor."

"Aynı durum sponsorlarla yapılan sözleşmeler için de geçerli."

"Takımların gelirleri uzun yıllar boyunca net ve öngörülebilir durumda. Giderler ise bütçe sınırı çerçevesinde."

"Takımların iş modelleri o kadar değişti ki, artık esasen Amerikan spor takımları gibi bir tür franchise haline geldik."

"Formula 1 takımları ve iş modeli kârlı hale geldi. Tüm bunlar çok önemli." dedi.