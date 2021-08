Wolff: "Mercedes 2022 için Russell ve Bottas arasında kararını verdi"

Mercedes'in gelecek sene için Lewis Hamilton'la anlaşması bulunuyor ancak onun yanında kimin yarışacağı henüz belli değil. Takımın mevcut pilotu Valtteri Bottas'la devam etme fırsatı bulunuyor ancak diğer taraftan Mercedes'in genç pilotu George Russell da Williams'ta gösterdiği performanslarla bu göreve hazır olduğunu kanıtlıyor.

2017'den beri Mercedes adına yarışan ve takımın şampiyonluklarına katkı sağlayan Bottas'ın yerine gelecek sene Russell'ın geçmesi büyük bir ihtimal gibi görünüyor.

Mercedes daha önceki açıklamalarında yaz aylarında Russell ve Bottas arasında bir karar vereceğini belirtmişti ancak şu ana kadar bir açıklama gelmedi.

Russell ve Bottas, perşembe günkü basın toplantısında bu konuda bir şey söylemekten kaçındılar ve paylaşılacak yeni bir haber olmadığını söylediler.

Ancak bugünkü basın toplantısında konuşan Wolff, iki defa artık bir karar verip vermedikleri sorulduğunda buna "Evet. Size karşı her zaman açık oldum." diyerek karar verdiklerini açıkladı.

Russell, Belçika'daki sıralamalarda harika bir iş çıkardı ve yağmurlu koşullarda neredeyse pole pozisyonunu alıyordu. Russell'ın ikinciliği ile Williams, 2017 İtalya GP'den sonra en iyi sıralama sonucunu aldı.

Wolff, Russell'ın pole pozisyonunu alamaması nedeniyle biraz hayal kırıklığı yaşadığını söyleyerek espri yaparken onun bu performansının Mercedes'in kendisine olan düşüncesini değiştirmeyeceğini söyledi.

Wolff, "George'un neler yapabileceğini bildiğimizi düşünüyorum. Alt sınıflarda olağanüstüydü, Williams'ta olağanüstü oldu ve Bahreyn'de bizimle olağanüstüydü."

"Onun ne kadar iyi olduğu konusunda nihai bir kanıta ihtiyaç duymak, yanlış bir şey olurdu. Sadece performansa bağlı bir konu değil. Kararda farklı faktörler de değerlendiriliyor." dedi.

Wolff ayrıca, gelecek sene bu iki isimden Mercedes adına yarışamayacak olanın iyi bir alternatife sahip olmasının önemli olduğunu söyledi.

Wolff, "Kolay bir karar olsaydı, daha erken karar verirdik çünkü Valtteri ve George'da neye sahip olduğumuzu biliyoruz."

"Her ikisi de ilgilenilmeyi hak ediyor. Her ikisi de en iyi şekilde ilgilenilmeyi hak ediyor çünkü her ikisi de ailenin parçası ve onları yukarılarda görüyoruz."

"Yani her pilot kadrosunda olduğu gibi olumlu ve olumsuz şeyler var. Mükemmel tartışma diye bir şey yok."

"Bu durumu iyi idare etmeliyiz. Gelecek sene Mercedes programında yer almayacak sürücünün heyecan verici bir programa sahip olduğundan emin olmalıyız. Diğer taraftan, her zaman yaptığımız gibi bu konuyu kendi içimizde idare etmeliyiz." dedi.