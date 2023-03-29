Wolff: "Melbourne'de daha iyi olmaya çalışacağız"

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Mercedes, bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen yarışlarda podyuma çıkmayı başaramadı ancak Suudi Arabistan'da daha iyi bir görüntü çizdi.

Takım şu anda aracı daha iyi anlamaya çalışıyor ve bir yandan da yeni güncellemeler hazırlıyor.

Bu hafta sonu yapılacak Avustralya GP öncesi konuşan Toto Wolff, "Suudi Arabistan'da kaydettiğimiz ilerleme cesaret vericiydi. Elimizdeki paketten en iyi şekilde faydalandık ve bazı sağlam puanlar aldık."

"Daha da önemlisi, W14 ve gelişim yönümüz hakkında daha fazla şey öğrenmeye ve anlamaya devam ettik."

"Fabrikadaki herkes öğrendiğimiz tüm bu bilgileri performansa dönüştürmek için çok çalışıyor."

"Fabrikada gördüğümüz işaretler umut verici. Yine de adım adım ilerlememiz gerekiyor ve performansın tur zamanına dönüştüğünü görene kadar kendimizi kaptırmayacağız."

"Red Bull'un arkasındaki mücadele çok yakın ve küçük avantajlar, alınan puanlar üzerinde büyük bir etkiye sahip. Yine de ön tarafla arada önemli bir fark var ve hedefimiz bunu kapatmak."

"Avustralya'yı sabırsızlıkla bekliyoruz. Orası harika bir yarış geleneğine sahip olan, motor sporları konusunda öncü bir ülke ve taraftarlar çok tutkulu."

"Albert Park, adapte olabilmek adına W14 üzerinde çok çalışmamız gereken benzersiz bir pist."

"Her zaman olduğu gibi, sahip olduğumuz araçtan en iyisini çıkarmaya ve mümkün olan en yüksek puanları almaya çalışacağız."

"Olmak istediğimiz yerde değiliz fakat bu bizi sıkı yarışmaktan ve elimizden gelen her şeyi yapmaktan alıkoymayacak." dedi.