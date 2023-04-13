Wolff: "Melbourne performansımız piste özgü olabilir"

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Melbourne'de gerçekleştirilen yarışta Lewis Hamilton, damalı bayrağı ikinci sırada görerek Mercedes'e bu yılki ilk podyumunu getirmişti.

Takımın patronu Toto Wolff, böyle bir sonuç almalarında Avustralya pistinin W14 aracına uygun olmasının büyük payı olduğu görüşünde.

Benzer görüş Hamilton tarafından da paylaşılmıştı ancak Russell buna katılmıyordu.

Wolff, "Melbourne'de hem sıralama turları hem de yarış temposunda ileriye doğru gittiğimizi düşünüyorum."

"Mevcut hızımızın temel anlamda gelişim için yeterli olduğunu düşünmüyorum fakat kesinlikle elimizdekilerden maksimumu aldık."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Ferrari ve Aston Martin ile mücadele ettiğimizi görmek güzel fakat şimdi mevcut seviyemizi korumamız gerekiyor. Takım araç hakkında ne kadar çok şey öğrenir ve ne kadar çok yeni parça hazırlarsa, liderlerle o kadar çok savaşabiliriz."

"Red Bull'un düzlüklerde DRS kaynaklı açık bir avantajı var fakat bizim sporumuzda birinin bunu yapabilecek bir aracı varsa, o zaman bunu herkes yapabilir. Dolayısıyla aracımızı bu kadar hızlı yapmanın bir yolunu bulmalıyız."

"Aracımızın özellikle arka tarafı yeterince verimli değil fakat Avustralya pistinin özellikleri bize çok yardımcı oldu"

"Bu yüzden olması gerekenden biraz daha iyi göründük. Her halükarda, takım olarak nerelerde zayıf ve nerelerde iyi olduğumuzu biliyoruz."

"Tüm bunları çözmek adına da yoğun şekilde çalışıyoruz." dedi.