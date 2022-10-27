Wolff: "Meksika öncesi temkinli fakat iyimseriz"

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Mercedes, 2022'deki son güncellemesini Austin'e getirmişti ve tek turda çok hızlı görünmeseler de, yarış tempoları gayet kuvvetliydi.

Bu hafta sonu Meksika GP yapılacak ve Toto Wolff, hafta sonuna karmaşık duygularla gittiklerini söylüyor.

Wolff, "Austin'deki yarış günü oldukça inişli ve çıkışlı geçti."

"Kazanmak için yeterli hıza sahip olmasak da, öndeki mücadelenin içinde olmak ve yarışı önde götürmek harikaydı."

"Teksas'a getirdiğimiz güncellemeler ileriye doğru bir başka adım daha atmamızı sağladı ve son döneme kıyasla daha öndeydik."

"Lewis yarışı ikinci bitirmek adına olağanüstü bir performans sergiledi ve George hasarlı aracına rağmen iyi puanlar topladı."

"Bu ivmeyi korumamız gerekiyor. Şimdi Meksika'ya giderken temkinli bir iyimserlik içindeyiz ancak W13 pistten piste tahmin edilemez olabiliyor, bu yüzden bekleyip görmemiz gerekiyor."

"Meksika'ya geri dönmek harika. Buradaki taraftarlar çok renkli ve her ziyaretimizde muhteşem bir atmosfer oluyor."

"Harika bir gösteri nasıl yapılır biliyorlar, bu yüzden Mexico City'ye dönmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Ayrıca Nyck de Vries, genç sürücülerin piste çıkması programının bir parçası olarak, bu hafta sonu ilk seansta George'un yerini alacak. Onu yeniden W13'te görmeyi ve nasıl bir performans sergileyeceğini seyretmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.