Wolff: "Meksika, kağıt üzerinde bize uygun"

2021 Suudi Arabistan GP'sinden bu yana galibiyet elde edemeyen Mercedes'in bu kötü seriye son verebilmek için sadece üç yarışı kaldı, aksi takdirde takım 2011'den bu yana ilk kez bir sezonu galibiyet alamadan tamamlayacak.

Yeni düzenlemelere uyum sağlayamayan ve Ferrari-Red Bull ikilisiyle baş edemeyen takım, her ne kadar W13'ü geliştirse de halen birçok konuda rakiplerinin gerisinde.

Lewis Hamilton geçtiğimiz hafta sonu Amerika GP'sinde zafere çok yakındı, ancak Max Verstappen'in yavaş pit stop sonrası yeni set orta lastiği çok iyi kullanması sonucu bitime yedi tur kala geçilerek galibiyeti kaybetti.

Hamilton'ın Verstappen'e karşı verdiği liderlik mücadelesindeki en büyük sorunlardan biri de Red Bull'un azami hız farkı sayesinde düzlüklerde avantajlı olmasıydı

Ancak Autodromo Hermanos Rodriguez pisti deniz seviyesinden 2,2 km yüksekte olması, yüksek irtifa koşulları ve daha ince hava, düzlüklerde sıkıntı çeken takımların bu hafta sonu daha az dezavantajlı olacağı ve herkesin yüksek yere basma gücü paketleri kullanacağı anlamına geliyor.

Mercedes'in zafere ulaşıp ulaşamayacağı konusunda temkinli davranan Wolff, koşulların kendilerinin lehine olacağını da kabul etti.

Pazar günü konuşan Wolff, "Bu yıl bazı pistlerde iyi olmamız gerektiğini söyledim, ancak istediğimiz performansı gösteremedik. Aynı şekilde bunun tam tersini de yaşadık."

"Yani kağıt üzerinde Meksika'da her şey iyi gidecek gibi duruyor. Sürüklenmeden etkilenen aracımız ince havada daha etkili performans sergilemeli."

"Sadece bir hafta içinde burada piste çıkacak olmak epey iyi, umarım Red Bull'a karşılık verebiliriz." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, has a photo taken with a fan

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images