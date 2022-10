Wolff: "Meksika GP, kazanmak için en iyi şansımız olacak"

Mercedes pilotları Meksika GP hafta sonu boyunca güçlü performans sergilediler ve sıralamalarda pole pozisyonu mücadelesi verecek gibi duruyorlardı.

Ancak günün sonunda Max Verstappen pole pozisyonunu kazanırken George Russell ve Lewis Hamilton ancak 2. ve 3. olabildiler. Russell son turunda hata yaparken, Hamilton motordaki titreşim ve güç kaybı nedeniyle istediği gibi bir derece elde edemedi.

Buna rağmen her iki Mercedes pilotu, yarışın başlamasının ardından ilk viraj öncesinde sezonun en uzun düzlüklerinden birisi olan Meksika'da Verstappen'in hava koridorundan faydalanabilirler. Mercedes, bu sezon geleneksel bir şekilde sıralamalara göre yarış içerisinde daha güçlü performans sergiliyor. Buna rağmen Wolff, yarış için çok emin konuşmak istemedi.

Wolff, "Formula 1'de kendimden emin olduğum çok az zaman olmuştur ve Formula 1'de bu asla olmaz. Bu açıdan gerçek şu ki ne olacağını bilmiyorum."

"Pole pozisyonunda olmadığımız için kızgınım çünkü bunu başarsak, listede bir şeyi işaretlemiş olacaktık ancak aynı zamanda maksimum hız avantajına sahip olan Max arkamızda olsaydı, yarışta bu bir sorun olurdu."

"İkinci ve üçüncü sıradan başlamak avantajlı olabilir ve umarım birinci virajda burnumuzu, her iki aracın burnunu oraya sokar ve sonrasında kaybolur gideriz."

"Ancak bu kesinlikle zor olacak." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, on the grid after Qualifying

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images