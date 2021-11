Wolff: "Meksika geçmişte en iyi olduğumuz yer değildi"

Bu yıl Mercedes ve Red Bull arasında oldukça yakın bir rekabet var ve hemen hemen gittikleri her pistte durum değişiyor.

Havanın sıcaklığı, asfalt tipi ve rüzgarın hızı bile iki takım arasındaki mücadeleyi etkiliyor.

Sıradaki durak Meksika olacak ve burası genellikle Red Bull'un iyi olduğu pistlerden birisi oldu.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, hafta sonu öncesinde şöyle konuştu: "Teksas'taki son yarış, şampiyonluk savaşının ne kadar yoğun olduğunun bir başka kanıtı oldu. Bu zorlu savaş, her iki takımı da daha üst seviyelerde olmaya itiyor ve kendimize koyduğumuz pozitif baskı, bu mücadeleyi son derece keyifli kılıyor. Bunun başka türlü olmasını isteyemezdik."

"Lewis, Amerika'da galibiyeti son derece hızlı olan Max'ten almak için alternatif bir strateji kullanarak harika bir yarış çıkardı. Bu çaba kazanmaya yetmedi ama elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı biliyorum ve Lewis galibiyet için sonuna kadar zorladı."

"Valtteri de güç ünitesi değişimi nedeniyle grid cezası almasının ardından iyi performans sergiledi. Motor değişimi, sezonun bitimine beş yarış kala bizim için stratejik anlamda doğru karardı. O, yarışta birkaç sıra yükseldi ve takımlar şampiyonasındaki mücadelemiz için önemli puanlar getirdi."

"Şimdi her zaman hoş şekilde karşılandığımız oldukça canlı ve kendine has bir karakteri olan Mexico City'e döndüğümüz için heyecanlıyız. Pistteki atmosfer her zaman ateşli oluyor ve oraya dönmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Red Bull geçmişte orada her zaman iyiyken, bizim için en güçlü pist değildi. Ancak bu yıl her şeyin mümkün olduğunu ve daha önce zayıf olduğumuz pistlerde aniden güçlü olabildiğimizi veya tam tersinin olduğunu gördük. Böylece ortada bir bilinmeyen faktörü var ve bu da sadece heyecanı artıran bir durum."

"Her yarışı ayrı ayrı ele almaya devam edeceğiz ve elimizden gelen en iyi şekilde hazırlanacağız. Cuma günü günü piste çıkmaya, aracın performansı hakkında fikir edinmeye ve bunun üzerine daha fazlasını eklemeye hazırız."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images