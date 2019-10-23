Wolff: “Meksika bizim için en zor yarış”

Mercedes, Japonya’da yapılan yarışta güçlü bir performans ortaya koyarak zafere ulaşmayı başardı ve bu yarışın ardından Alman ekip arka arkaya altıncı takımlar şampiyonluğuna ulaştı.

Meksika GP öncesi konuşan takım patronu Toto Wolff, şampiyonluk hedeflediklerine ulaştıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Ancak Wolff, Meksika’da zor bir yarış bekliyor.

“Bu yolculuğa çıktığımızda, hiç kimse tüm bunları başarabileceğimizi hayal edemezdi. Yarışlar, belki de bir şampiyonluk kazanabileceğimizi ve Mercedes markasını en iyi şekilde temsil edebileceğimizi umuyorduk. Ama arka arkaya altı çifte şampiyonluk kazanmak ve ulaşılamaz görünen bir rekoru kırmak oldukça tatmin edici."

"Bu, takımdaki her bir üyenin sıkı çalışması, büyük kararlılıkları ve tutkularının kanıtı olan büyük bir başarı. Brixworth ve Brackley'de herkes muazzam bir iş çıkardı ve hepimiz üst üste altı kez şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz.”

“Japonya'dan sonra her zamanki hazırlık rutinimize çabucak geri döndük. Kalan dört yarışın kolay olmayacağını biliyoruz ve Meksika'nın bizim için en zor pist olmasını bekliyoruz."

"Pistin yüksek rakımı ve düşük hava yoğunluğu tüm aracın yere basma gücü kuvvetini, soğutmayı ve motor performansını etkilediğinden oldukça farklı mücadeleleri beraberinde getiriyor."

"Aracımıza uymayan bir kombinasyon, ancak hasarı azaltmak ve sınırlamak için her şeyimizi vereceğiz.”