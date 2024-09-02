Wolff: "McLaren'ın takım emirleri konusunda zor bir karar verme zamanı geldi"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, McLaren'in şampiyonluk mücadelesinde Lando Norris'e tam destek verip vermeyeceğine karar vermesi gerektiğine inanıyor.

Norris, Pazar günü yapılan İtalya Grand Prix'si için pol pozisyonunda başladı, ancak açılış turunun dördüncü virajında takım arkadaşı Oscar Piastri tarafından geçildi. Ferrari'den Charles Leclerc, sonunda tifosinin önünde duygusal bir zafer kazandı.

Son şampiyon ve şampiyonluk adayı Max Verstappen'in yavş Red Bull'uyla altıncı olmak için mücadele ediyordu ve Norris'in üçüncü sırada tamamlaması, Hollandalının şampiyona liderliğini zayıflatması için kaçırılmış bir fırsattı.

Dokuz yarış kala aradaki fark 62 puanda ve McLaren'ın Takımlar Sıralamasında Red Bull'un sadece sekiz puan gerisinde olduğu düşünüldüğünde, takım her fırsatta avantajını en üst düzeye çıkarmak istiyor.

Wolff, yıllar içinde yarışan takım arkadaşlarıyla ilgilenmiş biri olarak, McLaren ile empati kurdu ve pistte birbirleriyle yarışan iki sürücüye sahip olmanın, çözülmesi zor bir durum olduğunu düşünüyor.

Wolff Monza'da, “Bir yarış takımı olarak aniden önde mücadele ederken, iki arada bir derede kalıyorsunuz çünkü bir yanda onlar da bizim gibi yarışçılar. En iyi adamın kazanmasını sağlamak istiyoruz, ancak öte yandan bu durum işlevsiz hale gelmeye ve takım performansınızı etkilemeye başladığında, buna nasıl tepki verirsiniz?”

Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

“Takım her zaman kaybeden taraftır çünkü pozisyonları dondurursanız ve takım emirleri verirseniz o zaman belki yarışçı ruhumuzun yapmak istediği şeyi yapmamış olursunuz ama rasyonel tarafın galip gelmesi gerekir.”

“Sonuçta kolayca kazanabileceğiniz bir şampiyonayı üç ya da beş puanla kaybetmek istemezsiniz. Dolayısıyla bu ipte yürümek çok zor ve bununla nasıl başa çıkılacağına dair evrensel bir doğru yok.” dedi.

Wolff, McLaren'daki meslektaşı Andrea Stella'nın, Piastri'nin ilk turdaki geçişini “Papaya Kuralları” davranış koduna uyup uymadığını değerlendirmeden önce gözden geçirmek istediğini belirtmesinden sonra, yarış içgüdülerini bastırması gerekebileceğini söyledi.

Wolff, Stella’nın 2000-2014 yılları arasında Maranello takımındaki görevine atıfta bulunarak, “Spordan Andrea'dan daha fazla anlayan kimse yoktur. Tüm bunların Ferrari'de gözlerinin önünde defalarca gerçekleştiğini gördü.” dedi.

Wolff, “Bunu yapmak istemeyen ve yarışmalarına izin vermek isteyen yarışçı ruhuna sahip ama bence bu yarıştan sonra bir sonuca varacaklar, ‘Bununla nasıl başa çıkıyoruz?’ diyecekler. Biz o noktada mücadele kurallarını uygulamaya başladık ve daha sonra ifadeyi yarış amacı olarak değiştirdik çünkü 'kurallar' sürücüler için çok sert bir kelimeydi.” diye ekledi.