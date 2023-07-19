Kayıt Ol
Önceki / Tsunoda: "AlphaTauri'den ayrılmayı düşünmüyorum"
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Wolff: "McLaren'ın gelişimi bizi cesaretlendiriyor"

Mercedes patronu Toto Wolff, McLaren'ın attığı son adımın aynısını yapabileceği konusunda Mercedes'i cesaretlendirdiğini söyledi.

Ekleyen:
Toto Wolff, Mercedes

Mercedes, bu yıl birkaç güncelleme paketi getirmesine rağmen şampiyonada istediği ilerlemeyi kaydetmeyi başaramadı.

Takım şu anda bazı yarışlarda ikinci en iyi takım gibi görünse de, bazen içerisinde bulunduğu grubun arkasında yer aldı.

Fakat Macaristan GP öncesi konuşan Toto Wolff, McLaren'ın attığı son adımın kendilerini cesaretlendirdiğini söyledi.

Wolff şöyle dedi: "Yaz tatiline girmeden önceki son çift yarış için Macaristan'a gitmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Yılın ilk yarısı inişli çıkışlı geçti fakat bazı olumlu anlar da vardı."

"Silverstone'da en yakın rakiplerimizi geride bıraktık ve pazar günü iyi bir performans sergiledik. Podyuma çıkmayı başardık ve şampiyonadaki avantajımızı arttırdık."

"Ancak sıralama neredeyse her hafta sonu dalgalanıyor. Ön tarafla aradaki farkı kapatmak ve zaferler için mücadele etmek istiyorsak performansımızı artırmaya devam etmeliyiz."

"Son zamanlarda birçok takım büyük adımlar attı. Bu da bazılarını, özellikle de McLaren'ı bizim gruba dahil etti. Etkileyiciydi ve gelişmeye devam edebileceğimiz konusunda bize cesaret veriyor."

"Bu mücadeleden zevk alıyoruz ve zamanı geldiğinde kendi adımlarımızı atacağız."

"Hungaroring, Silverstone'dan oldukça farklı bir pist. Son güncellemeler sonrası yavaş hızlı virajlarda nasıl performans sergilediğimizi görmek ilginç olacak."

"George geçen yıl Macaristan'da F1'deki ilk pole pozisyonu alırken, takım olarak çifte podyum almıştık."

"Bu yarış aynı zamanda Lewis'in bizimle ilk galibiyetinin onuncu yılını işaret ediyor, dolayısıyla güzel anılarla dolu bir pist."

"Umarım bu sefer de güçlü bir gösteri sunabiliriz."

"Silverstone'daki olumlu ivmeyi devam ettirmek ve rakiplerimize karşı mücadele etmek istiyoruz."

paylaşım
yorumlar

Tsunoda: "AlphaTauri'den ayrılmayı düşünmüyorum"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Red Bull'un rakipleri: "Bütçe sınırı, aradaki farkın kapanmasına izin vermiyor"

Red Bull'un rakipleri: "Bütçe sınırı, aradaki farkın kapanmasına izin vermiyor"

Formula 1

Red Bull'un rakipleri: "Bütçe sınırı, aradaki farkın kapanmasına izin vermiyor" Red Bull'un rakipleri: "Bütçe sınırı, aradaki farkın kapanmasına izin vermiyor"

Ricciardo: "Hemen başarı yakalamak zor olacak"

Ricciardo: "Hemen başarı yakalamak zor olacak"

Formula 1
Macaristan GP

Ricciardo: "Hemen başarı yakalamak zor olacak" Ricciardo: "Hemen başarı yakalamak zor olacak"

Macaristan GP hafta sonunda yağmur beklenmiyor

Macaristan GP hafta sonunda yağmur beklenmiyor

Formula 1
Macaristan GP

Macaristan GP hafta sonunda yağmur beklenmiyor Macaristan GP hafta sonunda yağmur beklenmiyor

Son Haberler

McLaren ve Williams, Verstappen'in endişelerine karşı çıktı

McLaren ve Williams, Verstappen'in endişelerine karşı çıktı

F1 Formula 1
Macaristan GP

McLaren ve Williams, Verstappen'in endişelerine karşı çıktı McLaren ve Williams, Verstappen'in endişelerine karşı çıktı

Frentzen: "Elimde olsa, Steiner ile konuşur ve Mick'e Haas koltuğunu geri verirdim"

Frentzen: "Elimde olsa, Steiner ile konuşur ve Mick'e Haas koltuğunu geri verirdim"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Frentzen: "Elimde olsa, Steiner ile konuşur ve Mick'e Haas koltuğunu geri verirdim" Frentzen: "Elimde olsa, Steiner ile konuşur ve Mick'e Haas koltuğunu geri verirdim"

Forbes, Formula 1 takımlarının marka değerlerini açıkladı

Forbes, Formula 1 takımlarının marka değerlerini açıkladı

F1 Formula 1
Macaristan GP

Forbes, Formula 1 takımlarının marka değerlerini açıkladı Forbes, Formula 1 takımlarının marka değerlerini açıkladı

Steiner: "Başka bir takıma gitme fikri beni cezbetmiyor"

Steiner: "Başka bir takıma gitme fikri beni cezbetmiyor"

F1 Formula 1

Steiner: "Başka bir takıma gitme fikri beni cezbetmiyor" Steiner: "Başka bir takıma gitme fikri beni cezbetmiyor"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol