Wolff: "McLaren'ın gelişimi bizi cesaretlendiriyor"

Mercedes, bu yıl birkaç güncelleme paketi getirmesine rağmen şampiyonada istediği ilerlemeyi kaydetmeyi başaramadı.

Takım şu anda bazı yarışlarda ikinci en iyi takım gibi görünse de, bazen içerisinde bulunduğu grubun arkasında yer aldı.

Fakat Macaristan GP öncesi konuşan Toto Wolff, McLaren'ın attığı son adımın kendilerini cesaretlendirdiğini söyledi.

Wolff şöyle dedi: "Yaz tatiline girmeden önceki son çift yarış için Macaristan'a gitmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Yılın ilk yarısı inişli çıkışlı geçti fakat bazı olumlu anlar da vardı."

"Silverstone'da en yakın rakiplerimizi geride bıraktık ve pazar günü iyi bir performans sergiledik. Podyuma çıkmayı başardık ve şampiyonadaki avantajımızı arttırdık."

"Ancak sıralama neredeyse her hafta sonu dalgalanıyor. Ön tarafla aradaki farkı kapatmak ve zaferler için mücadele etmek istiyorsak performansımızı artırmaya devam etmeliyiz."

"Son zamanlarda birçok takım büyük adımlar attı. Bu da bazılarını, özellikle de McLaren'ı bizim gruba dahil etti. Etkileyiciydi ve gelişmeye devam edebileceğimiz konusunda bize cesaret veriyor."

"Bu mücadeleden zevk alıyoruz ve zamanı geldiğinde kendi adımlarımızı atacağız."

"Hungaroring, Silverstone'dan oldukça farklı bir pist. Son güncellemeler sonrası yavaş hızlı virajlarda nasıl performans sergilediğimizi görmek ilginç olacak."

"George geçen yıl Macaristan'da F1'deki ilk pole pozisyonu alırken, takım olarak çifte podyum almıştık."

"Bu yarış aynı zamanda Lewis'in bizimle ilk galibiyetinin onuncu yılını işaret ediyor, dolayısıyla güzel anılarla dolu bir pist."

"Umarım bu sefer de güçlü bir gösteri sunabiliriz."

"Silverstone'daki olumlu ivmeyi devam ettirmek ve rakiplerimize karşı mücadele etmek istiyoruz."