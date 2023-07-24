Wolff, "McLaren gibi olmalıyız, pes etmemeliyiz"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Red Bull'un diğerlerine göre ciddi avantaj sahibi olmasına rağmen üst yönetimden gelecek bir müdahaleyi desteklemiyor.
Turbo hibrit çağını yedi sezonluk Mercedes dominasyonuyla geçiren Formula 1, yer etkisi çağını da Red Bull dominasyonuyla açtı.
F1 tarihinin en başarılı araçlarından RB19 ile Max Verstappen'in üstün performansı birleşince ortaya yeni bir yenilmez armada çıktı, öyle ki, takım son 22 yarışın 21'ini kazanmış vaziyette.
FIA'nın dengeleri değiştirmek için adım atmasını isteyip istemediği sorulan Toto Wolff ise böyle bir müdahalenin spora aykırı olacağını düşünüyor.
Wolff, "Bu sporu sevmemin nedeni hak edene hakkını teslim etmesi ve eğlencenin ikinci planda gelmesi. Eğlence için performansları eşitleyecek bir adım atamayız, herkes neyse odur."
"Zamanında her yarışı ilk iki sırada tamamlıyorduk, ancak kesinlikle eğlenceli değildi. Bu yüzden ön gruba dönebilmek için çalışmaya devam etmeliyiz."
"Ancak gelişebilmek için hiçbir yarışı feda etmek istemiyorum. McLaren'in bir güncellemeyle nasıl kanatlandığını gördünüz, muhtemelen bir saniye kazandılar. Sezon başında gerçekten güçlü rakipler olarak gördüğümüz Aston Martin ve Ferrari'yi de geride bıraktılar."
"Dolayısıyla çalışmaya ve araçtaki potansiyeli ortaya çıkarmaya devam etmemiz gerekiyor. Aston Martin'in kış boyunca ya da McLaren'in sezon boyunca yaptığını yapmalıyız. Pes etmemeliyiz."dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Sıfır sidepod konseptinden vazgeçen ve Monako'dan bu yana aracın çehresini değiştirmeye devam eden takım, görünüş olarak git gide diğerlerine yaklaşıyor.
Gelecek sezon neler olacağı hakkında da konuşan Wolff, "2024'te pek çok değişikliğe ihtiyacımız var ve ekibimizin gelişmekte olduğu yön gerçekten oldukça ilginç."
"Fırsatları görüyoruz ve geri adım atmıyoruz, altına bakılmadık taş bırakmıyoruz, diğer araçları detaylı bir şekilde inceliyoruz."
"İnanıyoruz ki iyi bir sonuç elde edeceğiz." dedi.
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