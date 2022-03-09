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Formula 1 Haberler

Wolff, Mazepin'in durumu hakkında ikilemde kalmış

Toto Wolff, Nikita Mazepin'in durumuna üzülse de, Haas'ın onu bırakma kararını anlayabildiğini belirtti.

Wolff, Mazepin'in durumu hakkında ikilemde kalmış
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Haas, bir hafta süren belirsizliğin ardından yakın zamanda, Nikita Mazepin ve sponsoru Uralkali ile anlaşmasını sona erdirdiğini duyurdu.

FIA, geçtiğimiz hafta Rus sürücülerin uluslararası yarış serilerinde yer almalarına izin verileceğini ancak FIA bayrağı altında yarışmaları gerektiğini duyurmuştu.

Mazepin, bu koşulları ve FIA'nın yapacağı diğer yaptırımları kabul ettiğini söyledi ancak Haas, Rus sürücünün takımda yer almamasına karar verdi.

Takım, Mazepin'in babası Dmitry'nin Uralkali şirketi ile olan sponsorluk anlaşmasını da sona erdirdi.

Wolff, Mazepin için her ne kadar kötü hissetse de, Haas'ın verdiği bu kararı anlayabildiğini açıkladı.

Wolff, BloombergTV'ye verdiği demeçte, "Bu konuda ikilemde kaldım çünkü Nikita, Formula 1'de olmayı hak etmiş biri ve sürebiliyor."

"Bazı sporların Rus sürücülerin rekabet etmesine izin verdiğini ve diğerlerinin de bunu sert bir şekilde reddettiğini görüyoruz."

"Bir atlet olarak bunun zor olduğunu düşünüyorum ancak yaptırımların nedenlerini anlayabilirsiniz." dedi.

Formula 1 de, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya Grand Prix organizatörleri ile olan anlaşmasını sona erdirdi.

F1 patronları daha sonra anlaşmayı "feshettiklerini", yani "ileride Rusya'da yarış yapılmayacağını" açıkladı. 

Wolff bu kararı destekledi.

Takım patronu, "Ben Avusturyalıyım ve Viyana, Ukrayna'dan sadece 400 km ötede. Avrupa'da başka bir savaş daha göreceğimizi kim bilirdi?"

"Formula 1 ve spor, çok küçük bir parçaymış gibi görünüyor. Bundan dolayı Soçi'de yarışmamaya karar verdik ve bence Formula 1, dünyadaki diğer endüstriler gibi sağlam bir açıklama yaptı."

"Bugünlerde en önemli mesele bu ve bu durum, spordaki küçük sıkıntılarımızdan çok daha önemli şeyler olduğunu düşünmemizi sağlıyor."

"Takımda Ukraynalı ve Rus çalışanlar var. Orada aileleri olan insanlar için kesinlikle kolay bir şey değil."

"Bunlar zor zamanlar ve Viyana'da Slav kökenli ebeveynlerle büyümüş biri olarak, olanlar benim için çok daha önemli." dedi.

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