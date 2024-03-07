Wolff: "Max neden Red Bull'dan ayrılsın?"

Son günlerin en büyük tartışma konusu Max Verstappen'in Red Bull'dan ayrılıp Mercedes'e geçmeyi kabul edip etmeyeceğiydi.

Bu haber kısa bir süre önce "ütopik" geliyordu fakat Jos Verstappen'in son açıklamaları ve Christian Horner'ın takımdaki geleceğinin belirsiz olmasıyla, gayet mümkün görünüyor.

Sky İtalya'ya bir röportaj veren takım patronu Toto Wolff, Mercedes'in Max Verstappen ile ilgilendiği yönündeki söylentileri yorumladı.

Mercedes patronu, "Sürücü piyasasındaki durum çok ilginç."

"Bir sürücü için en önemli şey en hızlı araca sahip olan takım için yarışmaktır."

"Dolayısıyla yakın gelecekte Max'in Red Bull'dan ayrılması için herhangi bir neden yok."

"Fakat durumun nasıl gelişeceğini göreceğiz." dedi.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko da Verstappen-Mercedes söylentilerini "ilginç" olarak yorumlamıştı.