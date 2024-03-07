Wolff: "Max neden Red Bull'dan ayrılsın?"
Mercedes patronu Toto Wolff, Max Verstappen'in Red Bull'dan ayrılmasını beklemiyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing, arrives in the Paddock
Zak Mauger / Motorsport Images
Son günlerin en büyük tartışma konusu Max Verstappen'in Red Bull'dan ayrılıp Mercedes'e geçmeyi kabul edip etmeyeceğiydi.
Bu haber kısa bir süre önce "ütopik" geliyordu fakat Jos Verstappen'in son açıklamaları ve Christian Horner'ın takımdaki geleceğinin belirsiz olmasıyla, gayet mümkün görünüyor.
Sky İtalya'ya bir röportaj veren takım patronu Toto Wolff, Mercedes'in Max Verstappen ile ilgilendiği yönündeki söylentileri yorumladı.
Mercedes patronu, "Sürücü piyasasındaki durum çok ilginç."
"Bir sürücü için en önemli şey en hızlı araca sahip olan takım için yarışmaktır."
"Dolayısıyla yakın gelecekte Max'in Red Bull'dan ayrılması için herhangi bir neden yok."
"Fakat durumun nasıl gelişeceğini göreceğiz." dedi.
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko da Verstappen-Mercedes söylentilerini "ilginç" olarak yorumlamıştı.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Marquez, Ducati'de "rahat" ama "podyum için hazır değil"
MotoGP, lastik basıncı kuralını ihlal eden sürücülerin diskalifiye edilme cezasından vazgeçti
Andretti yeni tesisinden görüntülerle F1'e mesaj gönderdi
Resmi: Sainz hastaneye yatırıldı, Suudi Arabistan'da Bearman yarışacak!
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar