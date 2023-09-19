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Wolff: "Massa'nın davası olumlu sonuçlanırsa F1 bir 'kargaşa' ile karşılaşacak"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Felipe Massa'nın 2008 şampiyonluğu için açtığı davayı kazanması ve diğerlerinin de takip edeceği bir örnek oluşturması durumunda Formula 1'in 'kargaşa' ile karşı karşıya kalacağına inanıyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Toto Wolff, Mercedes

Massa, 2008 Singapur GP'sinde yaşanan ve o yıl Dünya Şampiyonluğu'nu Lewis Hamilton'a kaptırmasına neden olan 'Crashgate' olayıyla ilgili soruşturmayı ele alış biçimleri nedeniyle FIA ve FOM'a karşı bir mücadele başlattı. 

Brezilyalı pilot, Crashgate olayının Dünya Şampiyonluğu kesinleşene kadar soruşturulmasını engelleyen bir komplo olduğuna ve FIA'nın 2008'de Brezilya'daki sezon finalinde olaydan haberdar olduğuna inanıyor. 

Massa'nın hukuk ekibi şu anda bir sonraki adımlarını düşünmeden önce FIA ve FOM'dan 2008'de meydana gelen olaylarla ilgili sorduğu sorulara yanıt bekliyor. 

Wolff, gelişmeleri ilgiyle takip ettiğini; çünkü davanın kazanılması durumunda bunun 2021'de Abu Dabi'deki şampiyonluk finalinde takımının açacağı olası davalar için örnek teşkil edebileceğini söylüyor.

Wolff, "Dürüst olmak gerekirse bu davanın doğru olduğunu düşünmüyorum."

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"Sportif düzenlemelere imza atıyoruz. Bunlar çok açık ve lisans sahibi olarak taahhütte bulunuyorsunuz."

"Eğer bu durumlar açıklanırsa o zaman spor kargaşa içinde olur. Tüm şampiyonalara baktığınızda kazanmanızı ya da kaybetmenizi etkileyen o kadar çok şey var ki, dava açılmasını haklı bulmuyorum."

"Hukuk davası tarafında talep edilebilecek bazı zararlar olup olmadığını değerlendirelim. İtibar anlamında zor bir pozisyondalar ama evet, benim için bu bir Telenovela ya da pembe dizi izlemek gibi bir şey." dedi.

Massa, Wolff'un yorumlarından etkilenmedi ve davası hakkındaki şüpheciliğin doğru şeyi yaptığının kanıtı olduğuna inanıyor.

Wolff ve Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko'nun Brezilyalı pilotun başarı şansını küçümseyen yorumları sorulduğunda Massa, şunları söyledi: "Bence bu sadece doğru yolda olduğumuzu ve F1'deki insanların davamızın ciddiyetinin ve öneminin farkına vardıklarını gösteriyor." 

An emotional Felipe Massa proudly slaps the Prancing Horse insignia on his chest as he celebrates victory and a well fought season in front of his home fans.

An emotional Felipe Massa proudly slaps the Prancing Horse insignia on his chest as he celebrates victory and a well fought season in front of his home fans.

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

"Her zaman söylediğim gibi: Adaletin, çocukluk hayalimin, Brezilyalılar için bir unvanın peşindeyim. Ve tabii ki tifosi için de."

"Bu tamamen benim ve ailemin mücadelesi, dünyanın en profesyonellerinin yanımızda olması için elimizden gelen her şeyi yaptık." 

Massa'nın hukuk ekibi 2008 soruşturmasıyla ilgili gerçeklerin ortaya çıkmasını umarken, Massa da FIA ve FOM'un yardıma açık olmasını umuyor.  

Massa, "Umarım bugünkü FIA ve FOM 2008'den farklıdır."

"Bu iki kurumun, sporun iyiliği için geçmişin hatalarını onararak bunu kanıtlama şansı var." dedi.

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Verstappen: "Suzuka'da güçlü olacağız"

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