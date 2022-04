Wolff: "Masi'nin gidişiyle pek çok kişi rahatladı"

Haberi dinle

Masi, geçtiğimiz sezon Abu Dhabi GP'sinde verdiği tartışmalı kararların ardından, bir dizi soruşturma sonrası kış arasında görevden alınmıştı.

2021 şampiyonunu belirleyecek olan Abu Dhabi GP'si, son turlarda gerçekleşen güvenlik aracı periyodu sonrasında dramatik bir hale bürünmüş, Masi'nin bitime bir tur kala yarışı yeniden başlatabilmek için yalnızca ikinci Max Verstappen ve lider Lewis Hamilton arasındaki isimlerin turlarını geri almasına izin vermesi sonrası, yeni lastiklere sahip olan Verstappen Hamilton'ı geçerek şampiyonluğun sahibi olmuştu.

Wolff, o gün yaşananlardan duyduğu mutsuzluk hakkında hiçbir açıklama yapmadı ve olanlardan sonra Masi ile bir daha konuşmaya niyetinin olmadığını söyledi.

Avustralya GP'si sonrası Press Association'a bir röportaj veren Wolff, Masi'nin karakteri hakkındaki düşüncelerini ve Abu Dhabi GP'si öncesi bir öğle yemeği sırasında görüşlerini kendisine nasıl aktarmaya çalıştığını açıkladı.

"Yaşananlar oldukça ilginç çünkü yarıştan önceki Çarşamba günü Masi ile öğle yemeği yedim ve ona 'Size patronluk taslamadan, eleştirileri dikkate almanız ve bu doğrultuda geliştirmeler yapmanız gerektiğini söylemek istiyorum. Lewis bunu her gün yapıyor ve sen kendini her zaman her şeyi diğerlerinden daha iyi bilen adam olarak düşünüyorsun' dedim."

"Amacım onu etkilemek değildi, sadece dışarıdan gelen yorumları görmezden gelmemesi gerektiğine dair bir geri bildirim vermekti."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Wolff, Masi'nin davranışlarının pilotları ve sporun diğer paydaşlarını da tedirgin ettiğini söyledi.

"Geçtiğimiz sezonlarda birçok pilotun Masi'nin brifingleri nasıl düzenlediği ve onlara saygısızca davrandığı hakkındaki yorumlarını duyduk."

"Orta Doğu'daki yarışlardan birinin organizatörü Masi'nin görevden alınmasının ardından rahatladığını, onun kendisini çok fazla suistimal ettiğini söyledi."

"Herhangi bir geri bildirime karşı bağışıklığı vardı ve bugün bile yanlış bir şey yaptığını tam olarak kabul etmiyor."

"O spor için ekstra bir sorumluluktu çünkü herkes Abu Dhabi ve yarış direktörü hakkında konuşmaya devam ediyordu. Yarış direktörü insanların konuştuğu biri değil, işini yapan ve her şeyin yarış yönetmeliklerine göre yapılmasını sağlayan biri olmalı."

Wolff, yeni yarış direktörü Niels Wittich'in bu sezon şimdiye kadar yaptığı işi överken, mücevher takan pilotlara yönelik kısıtlamaları ise sorguladı.

Wolff, "Wittich ilk birkaç yarış itibariyle hiçbir yanlış yapmadı, sağlam ve saygılı bir yönetim sergiliyor."

"Ama bu mücevher yasağı meselesi şu aşamada yapması gereken bir şey mi? Umarım bunun onun en büyük, en talihsiz yanılgısı olduğu ortaya çıkar, bunu kabul edebilirim." dedi.