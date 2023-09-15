Wolff: "Marko'nun Perez'le ilgili yorumlarının F1'de yeri yok"
Mercedes patronu Toto Wolff, Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalardan memnun değil.
Griddeki neredeyse tüm takım patronları, ServusTV'ye verdiği bir röportajda Sergio Perez'in formunu kültürel geçmişine bağlayan Helmut Marko'nun sözlerinden rahatsızlık duyduklarını açıkladılar.
Bu yorumlar sosyal medyada büyük tepki toplamış ve Marko özür dilemek durumunda kalmıştı.
Singapur'da düzenlenen FIA basın toplantısında konuşan tüm takım patronları, Marko'nun yorumlarına karşı olduklarını belirttiler.
Haas takım patronu Guenther Steiner, "Klişeleştirme günümüzde artık işe yaramıyor. Ne söylediğimize dikkat etmeliyiz."
"Bazen bunu yapmak çok zor çünkü söylediklerinizde ciddi değilseniz, bunu yapmamalısınız."
"Bu açıklamayı duymadım, Almanca şeklinde nasıl söylendiğini daha iyi anlayabilirdim fakat sadece okudum. Yani belki de çeviride farklı görünüyordur."
"Fakat olan oldu. Bence bununla başa çıkıyorlar."
"Yine de Meksika'nın Güney Amerika'da olduğunu duyunca şaşırdım!" dedi.
Wolff konuyu çok ciddiye aldığını ve bunun bir bütün olarak F1 için iyi olmadığını açıkça belirtti.
"Güney Amerika konusunda gülüyoruz, fakat aslında hiç de komik olmayan bir konu. Mesele sadece söylenenler değil, aynı zamanda bu tür şeylerle ortaya çıkabilen zihniyet. Bunun F1'de yeri yok."
"Bu geçmişte söylenmemesi gereken bir şeydi, şimdi ve gelecekte de kesinlikle söylenmemeli."
Sergio Perez, Red Bull Racing, with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
"Hepimiz F1'de daha fazla çeşitliliğe, daha fazla kapsayıcılığa ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Takımlar bunun mümkün olduğu bir ortam yaratmak için ellerinden geleni yapıyorlar."
"Açıkçası bu tür açıklamalar F1 için faydalı olmuyor."
Alfa Romeo takım patronu Alessandro Alunni Bravi, F1'in bu tür sorunları ele almak için kolektif olarak çalışması gerektiğini söyledi.
"Benim için bu çok önemli, F1 olarak, bir topluluk olarak - saygılı olmamız gerekiyor."
"Hep birlikte çeşitlilik ve kapsayıcılığa doğru giden bir yol başlattık. Bana göre bu gerçekçi bir yaklaşım olmalı."
"Sadece bir stratejiye sahip olmamıza gerek yok. İnsanlara F1'de buna ne kadar değer verdiğimizi gösteren davranışlara sahip olmamız ve bazı şeyleri nasıl yorumlayacağımıza dikkat etmemiz gerekiyor."
"Ben İtalyan'ım. Bazen aynı yorumlarla karşılaştığımızı biliyorum. Herkese saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum."
"Hepimiz çok çalışıyoruz, hepimiz F1'de sürücülerden insanlara kadar her alanda iyi bir iş çıkarabileceğimizi kanıtlamaya çalışıyoruz."
"Sadece gerçekten kapsayıcı olduğumuzu ve F1'in, herkesin yer bulabileceği açık bir topluluk olduğunu göstermemiz gerekiyor."
McLaren'dan Zak Brown da meslektaşlarını destekledi: "Bu harika bir yorum değildi, insanların bundan neden rahatsız olduğunu anlayabilirsiniz."
"Ben kendim duymadım. Sadece okudum. Fakat dikkatli olmak gerekiyor. Herkese saygılı olun ve uygunsuz görülebilecek yorumlardan kaçının."
Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in the garage
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
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