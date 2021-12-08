Wolff, Marko'nun F1 hakemleri hakkındaki yorumlarından sonra 'sağduyu' çağrısında bulundu

Şampiyonluk için savaşan Lewis Hamilton ve Max Verstappen, geçen pazar günü Abu Dhabi'de hakemlerin Verstappen'e iki kez ceza vermesine yol açan birden fazla olaya karışmışlardı.

Verstappen'e, yarışın başlarında pist dışından geçiş yaptığı için Hamilton'a pozisyonu vermesi söylenirken, pisti terk ettiği ve avantaj elde ettiği için beş saniyelik bir zaman cezasına çarptırıldı.

Hakemler yarış sonrasında Verstappen'e, son virajın önünde Hamilton'ın geçmesine izin verirken neden olduğu çarpışma nedeniyle 10 saniyelik bir ceza verdi.

Red Bull danışmanı Marko, yarıştan sonra Motorsport.com'a, takıma hakemler tarafından "aynı şekilde davranılmadığını" ve ilk kırmızı bayraktan sonra yarış yeniden başlatıldığında Hamilton'ın çok yavaş gitmesinin ve Verstappen'i son virajda dışarı çıkmaya zorlamasının, bakılmayan olaylar olduğunu söyledi.

Marko, Hamilton'ın cuma günü antrenmanda Nikita Mazepin'i engellediği için herhangi bir ceza almamasından da mutsuzdu ve "Burada çok tek taraflı bir karar verme süreci var." dedi.

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Motorsport.com tarafından, Marko'nun yorumları hakkındaki düşünceleri sorulan Wolff, "Bugün Max'in aleyhine olan şeyleri bulmak için oldukça derine inmeniz gerekiyor."

"Söyledikleri hakkında yorum yapamam."

"Brezilya'da sprint yarışı için diskalifiye ettiklerinde bize karşı sert olduklarını hissettik. Geri dönebileceğimiz kimin aklına gelirdi?"

"Bence Lewis o sprint yarışında üç puan alabilirdi ve hiç puan alamamıştı. Bunlar değerli puanlar olabilir."

“Birileri her zaman bazı şeylerden mutsuz olacak. Tüm taraflılığımla, hâlâ olaylara sağduyuyla bakmaya çalışıyorum. Sanırım o anın sıcağında her zaman başarılı olamıyorum.” dedi.

Hamilton ve Verstappen, şampiyonun belirleneceği pazar günkü yarışa giderken puan tablosunda eşit durumdalar ancak her ikisi de son üç yarışta hakemlerin incelemelerine yol açan olaylara karıştılar.

Brezilya'da Hamilton, aracının teknik kontrolden başarıyla geçememesi üzerine sıralama turlarından diskalifiye edildi ancak pazar günü Verstappen ile tekerlek tekerleğe savaşıp, zafere ulaştı.

Verstappen, Katar'da sarı bayraklar nedeniyle yavaşlamadığı için grid cezası alırken, Hamilton, Suudi Arabistan Grand Prix'sinin son antrenmanında, iki olay için görüşmeye çağrıldı.