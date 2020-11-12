Wolff, "market otoparkı" tarzındaki büyük pistleri desteklemiyor

F1, koronavirüs nedeniyle bu sene planladığı yarışların yarısından fazlasını yapamadı. Bunun yerine geçici olarak hazırlanan takvime eski pistler ve daha önceden hiç yarış yapılmayan pistler girdi.

Imola ve Nürburgring gibi pistlere yeniden dönülürken, Portimao ve Mugello pistlerinde ilk kez yarışıldı. Bu hafta sonu ise İstanbul Park F1'e dönüş yapmış olacak.

Taraftarlar genel olarak bu sene takvime yeni ya da yeniden giren pistleri beğendiler ve o yarışlarda heyecanlı mücadeleler oldu.

Wolff, klasik pistlerin hata yapanları cezalandırması nedeniyle güzel olduğunu ve F1'in son senelerdeki yaklaşımının hatalı olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Wolff, "Ben her zaman devasa süpermarket otoparkları gibi alanlarda yarış yapma eğilimine katılmadığım konusunda sesimi çıkardım."

"Bu tarz pistler, pilot ve yeteneklerini göz ardı ediyor. Imola'da yarış olmasını gerçekten seviyorum. Mugello'da yarışmayı gerçekten seviyorum. Bu pistlerde hata yaparsanız gerçekten cezasını çekiyorsunuz."

"Pist dışına çıkıldığında aracınızın hasar görmeden yarışa dönememesi için, çakıl kaçış alanlarını geri getirmeliyiz."

"Pistlerin çoğunu buna adapte edebiliriz ancak klasik yarış pistlerinin her zaman kendisine has bir ruhu olacak." dedi.

Wolff, takvimde yer alan bazı yeni pistlerin kendilerine has kimlik edindiklerini ancak o pistlerin de pilotları zorlaması gerektiğini söyledi.

Wolff, "Modern pistlerden Bahreyn gibi bazı pistlerin kendilerine has bir ruhu olduğunu söyleyebilirsiniz. Bahreyn'e uzun zamandır gidiyoruz ve onlar uzun zamandır sadık partnerler."

"Ancak belki de bu tarz pistleri de tanımladığıma benzer duruma adapte edebiliriz."

"Tekrarlamam gerekirse ben pist tasarımcısı değilim. Sadece eski bir yarışçı olarak, Mugello, Portimao ve Imola'daki televizyon görüntülerini baz alarak size yorum yapıyorum." dedi.