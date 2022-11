Wolff: "Marchionne'ye büyük hayranlık duyuyordum"

Haberi dinle

Toto Wolff, 2010'larda Formula 1 dendiğinde akla ilk gelecek isimlerden biri.

Takıma katıldığı günden beri Mercedes'in başarıdan başarıya kanatlanmasında büyük bir rol oynayan Wolff, özellikle karşılıklı anlayışa ve şeffaflığa önem veren bir takım patronu olarak biliniyor.

Gerektiğinde hakkını savunacak kadar sert olabilen -bunun yanı sıra zaman zaman ani sinir patlamaları da yaşayabilen- Mercedes takım patronu, yönetim anlayışından bahsederken bir isimden ideal yönetici olarak bahsediyor: Sergio Marchionne.

"En önemli şey, kendinize karşı dürüst olmaktır. Çünkü bir şeyleri belli bir şekilde yapıyormuş gibi davranmaya çalışıyorsanız, insanlar bunu hissedecektir."

"Açıkçası, spektrumun iki tarafına bakarsanız, bir tarafta tartışmalardan kaçınan, ekibini sevgiyle yönetmeye çalışan ve belirli aşamalarda insanların bu tür bir kişilikten faydalanmaya çalışmalarından ötürü hayal kırıklığına uğrayabilen bir zihniyet mevcut."

"Diğer tarafta ise beyzbol sopası var; bu zihniyet sadece terör ve şiddete başvurur, insanların sabrının sınırlarını zorlamaya çalışıyor.

"Her iki tarafın da birbirini dengelediği bir zihniyetin ise çok iyi işlediğini birçok kez gördüm.

"Bunu başarabildiği için hayranlık duyduğum insanlardan biri de Sergio Marchionne idi. Kendisi Ferrari'nin ve Stellantis Group'un patronuydu, ne yazık ki birkaç sene önce hayatını kaybetti. Zor biriydi ama kendi tarzına sadık kaldı ve bunda da çok başarılı oldu."

"Bence sert veya yumuşak olmanız, empati kurabilmeniz veya kurmamayı tercih etmeniz, başarmanız gerekenleri fark edebildiğiniz sürece pek de önem taşımıyor." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Son sekiz sezon boyunca büyük bir dominasyon kuran ve bu süreç boyunca birçok rekor kıran Mercedes, yeni kuralların ilk senesinde ise ciddi bir gerileme yaşamış vaziyette.

Özellikle sene başında "dalgalanma sorunundan" etkilenen takım, son yarışlarda vites arttırmayı başarmasına rağmen halen kazanmaktan uzakta.

Nihai sonuç ne olursa olsun bu sezonun kendisine "acı çektirdiğini" reddeden Wolff, görevdeki ilk sezonunda da galibiyet elde edemediklerini hatırlattı.

Wolff, "Başarısız olmamız canımı yaktı mı? Hayır, hem de hiç!"

"Hayatım boyunca acı çektiğim birçok an yaşadım. Bu sefer acıdan ziyade sıkıntı içindeyim, ama bu sıkıntı, geri düşmemizden bir başkasının sorumlu olduğu şeklinde değil. Bu kendimle ilgili bir sıkıntı. Takımdaki hepimiz için yanlış kararlar almış olmamızdan kaynaklanan bir sıkıntı.

"Bunu görebilir miydik? Belki görebilirdik, belki de göremezdik. Asıl olarak nasıl tepki verdiğimize odaklanıyorum. Öğrenme sürecini hızlıca başlatabildik mi? Sanırım evet."

"Ama kendi beklentilerinizi kendiniz belirlersiniz, bu beklentileri karşılayamamak epey can sıkıcı. Üst üste şampiyonluklar kazandığımızda, şüpheci olmadığımız tek bir yarış dahi yoktu -her zaman bir sonraki yarışın zor olacağını düşünüyorduk. Her şeyi kaybetmemiz an meselesi olabilirdi."

"Bu sezon ise zihniyetimiz daha farklı. Her yarış daha iyi olmaya çalışıyorsunuz, aksilikler yaşıyorsunuz ama temelde bu profesyonel bir durum. Kişisel bir durum değil.

"İşler ters gittiğinde uykularımız kaçmıyor, sadece daha derinlere inip sorunların farkında varmaya çalışıyorsunuz, çünkü bu içinde olmak istemeyeceğiniz bir ruh hali." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG and his wife Susie Wolff Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images



2022 sezonunun Wolff ailesi için nasıl geçtiğini paylaşan Toto'nun eşi Susie Wolff ise pistteki başarı eksikliğinin Toto'nun evdeki ruh halini ya da yarışa nasıl devam ettiğini etkilemediğini söyledi.

Susie Wolff, "Evet, aslında her şey aynı devam ediyor."

"Hiçbir zaman başarıyı hafife almadık. Son sekiz yıldır zorlandığımız zamanlar oldu ama otomobilin baskın olduğu pek çok zaman da vardı. Başarı çok büyüktü, bu başarıyı her zaman takdir ettik. Ailemiz için de durum aynı, belki Toto'dan çok benim sevindiğim zamanlar bile olmuştur."

"Sporun sağlığı açısından sürekli kazanmamaları da önemliydi. Rekabete her zaman saygı duyduk ve her şeyin o kadar kolay olmadığı bir günün geleceğini biliyorduk."

"Bence yılın başında bu zorluğu yaşamak ve aracın yeterince hızlı olmadığını görmek, bir şekilde... Toto'yu canlandırdı demek istemem, çünkü bu daha önce canlanmadığı gibi bir çağrışım yapar."

"Ama işler zorlaştığında sizler de kendinizi zorlamak durumunda kalırsınız. O da kendini zorladı. Bu, takıma bir bakış atması, neyin yanlış gittiğini ve nasıl hızlı bir şekilde toparlanabileceklerini bulması gereken andı. Bu son derece zorlayıcıydı.

"Beni yanlış anlamayın, başarısızlık elbette acı verir. Kazanamamak hoş bir şey değil."

"Ancak diğer yandan, bu uzun bir maraton ve şu anda zirveye nasıl geri dönebileceğimizi anlamamız gerek. Farkı kapatmaya başladığımız şu günlerde, her yarışı 1-2 bitirdiğimiz zamana göre daha çok adrenalin hissediyoruz. Mücadele budur, biz de bundan hoşlanıyoruz." dedi.