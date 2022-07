Wolff: "Macaristan'dan ne bekleyeceğimizi bilemiyorum"

Bu hafta sonu sezonun öne çıkan yüksek yere basma gücü pistlerinden birisinin ev sahipliği yaptığı Macaristan GP gerçekleşecek.

Mercedes'in burada Silverstone'da olduğu kadar güçlü olması beklenmezken, hafta sonu öncesinde konuşan Toto Wolff, net bir şey söylemekten kaçındı.

Wolff, "Fransa'da iyi puanlar almak ve yarıştan en iyi şekilde faydalanmak güzeldi ancak önümüzde daha yapılacak çok iş olduğunu biliyoruz. Liderlerle tek turda olan fark devam ediyor ve stintlerin başında daha fazla sorun yaşıyoruz."

Wolff, "Aracın hızını artırmak fakat aynı zamanda fabrikalarda sıkı çalışmamızı sağlayan kültürü, zihniyeti ve takım ruhunu da korumak gerekiyor. Başarılı olacağımızdan şüphem yok."

"Dayanıklılığımız son yarışta yine üst seviyedeydi ve hem Lewis hem de George güçlü bir performans sergileyip podyuma çıktılar."

"Şimdi tüm dikkatimizi, az önce bahsettiğimiz pistin tam tersi şekilde dar, bol virajlı ve engebeli bir pist olan Hungaroring'e çeviriyoruz. Bizi orada tamamen farklı bir yarış bekliyor."

"Macaristan'da nasıl olacağımızı tahmin etmek çok zor çünkü bu yıl bir pistin W13'e uyup uymayacağı konusundaki beklentilerimiz her zaman gerçeklerle örtüşmedi."

"Her halükarda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu yarış, ana partnerimiz Petronas ile de 250. yarışımız olacak. Bu müthiş bir başarı." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, watches on with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images