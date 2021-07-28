Wolff: "Macaristan, rakiplerimize daha fazla uyacak ama elimizden geleni yapacağız"

Mercedes, Silverstone'a yeni güncellemeler getirmiş ve geçmişte başarılı olduğu pistte, iyi performans sergilemişti.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Max Verstappen'in ilk turda yarış dışı kalmasının ardından, 10 saniyelik cezaya rağmen yarışı kazanmıştı.

Şimdi, Hungaroring yarışı yapılacak ve yüksek yere basma gücü gerektiren bu pistin Red Bull'a uyacağı düşünülüyor.

Konu hakkında konuşan Wolff şöyle dedi: "Silverstone'da yaşanan olaylar hakkında herkesin kendi fikri var ve bu, gerçekten kutuplaştırıcı bir olaydı. Fakat en önemli şey, Max'in iyi olması. Özellikle böyle bir virajda ve bu kadar yüksek hızlarda bir aracın kaza yaptığını görmek hiç hoş bir şey değil, bu yüzden kazadan yara almadan kurtulduğu için mutluyuz."

"Son yarış hafta sonu taraftarlar için çok eğlenceliydi ve tribünler tam kapasite doluydu ki bu oldukça uzun bir süredir gerçekleşmeyen bir şeydi. Onların enerjilerini hissedebiliyorduk. Bu da hafta sonunu inanılmaz derecede özel kıldı ve tıpkı evdeki herkes gibi oldukça dramatik bir yarış izleme şansı buldular."

"Bizim açımızdan araç hızı anlamında cesaret verici bir hafta sonuydu, getirdiğimiz küçük güncellemeler iyi çalıştı ve bazı büyük puanlar aldık, bu yüzden bu ivmeyi devam ettirmek istiyoruz."

"Lewis, Silverstone'daki cezadan sonra kendi seyircisi önünde harika geri dönüş yaparak, inanılmaz bir performans gösterdi. Valtteri'nin de harika takım çalışması ve iyi temposu her iki şampiyonada da farkı kapatmamızı sağladı."

"Bu sezon farkların ne kadar az olduğunu ve takımların sahip olduğu avantajın, her yarışta bir takımdan diğerine nasıl geçtiğini biliyoruz. Silverstone'da Red Bull ile çok yakın görünüyorduk ve Ferrari çok hızlıydı. Şimdi, mücadele bir sonraki yarışa ve çok farklı bir piste taşınıyor."

"Hungaroring yüksek yere basma gücü gerektiren, dar ve bol virajlı bir pist. Neredeyse bir go-kart pistinin büyük bir versiyonu gibi görünüyor. Macaristan, bu nedenle son yarışa göre farklı bir yer ve muhtemelen rakiplerimize daha çok uyacak bir pist ama elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"Uzun ve yoğun bir ilk yarı oldu. Şimdi neredeyse yaz tatiline geldik. Bataryalarımızı yeniden doldurmak, şu ana kadar olan her şeyi gözden geçirmek ve sezonun ikinci yarısına güçlü şekilde başlamadan önce, ilk yarıyı doğru şekilde bitirdiğimizden emin olmak istiyoruz."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images