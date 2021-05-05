Wolff, Lowe’un hız saklama iddialarını reddetti

Lowe, 2014’te başlayan hibrit döneminin başında Mercedes’in genel müdürlüğünü yapıyordu ve Alman takımda 2016 yılına kadar kaldı. Bu üç yılda Mercedes tüm Pilotlar ve Takımlar Şampiyonalarını kazandı.

Lowe, geçtiğimiz günlerde konuştuğu bir podcastte, Alman takımın 2014 yılının çoğunda, diğer takımların, potansiyel kural değişikliklerine neden olabilecek kadar çok önünde görünmek istemediğini ve bu yüzden ‘’sıralama seanslarında tüm güç kullanmadığını’’ iddia etti.

Eski Mercedes genel müdürünün iddialarına göre, Wolff, ‘’sıralama seansının üçüncü bölümünde motorun ne kadar kullanılacağı’’ konusunda takımı yönlendiriyordu.

Lowe’un iddiaları şu şekilde: ‘’Bazen Toto’nun, ‘bu çok fazla’ dediğini duyardım.’’

‘’Ben de, ‘Evet, ancak pole pozisyonunu almazsak aptal gibi görüneceğiz’ diye düşünürdüm.’’

Ancak Wolff, eski iş arkadaşı Lowe’un bu iddialarını sorguladı ve Portekiz Grand Prix hafta sonunda basına şöyle konuştu: ‘’Bence Paddy, benim olduğumdan farklı bir yerdeydi.’’

‘’Kuralları kendi çıkarlarımıza yönelik düzenletme amacıyla motorumuzla oynadığımız bir durum yok.’’

‘’2014’te çok rekabetçiydik ve herkes bunu görebiliyordu. Bu, değiştirilemeyecek dönemin başlangıcıydı. Yani, belki de Paddy bu izlenime sahipti.’’

Alman takım, 2014 yılındaki 19 yarış hafta sonunda sadece bir sıralama seansında pole pozisyonunu alamadı ve bu da, Felipe Massa ve Valtteri Bottas’ın ön çizgiye yerleştiği Avusturya Grand Prix’siydi.

Ancak Williams ikilisi yarışı üçüncü ve dördüncü sırada bitirirken, Nico Rosberg’in lider götürdüğü yarışta, Mercedes 1-2 sonucunu elde etti. Alman takım o yıl, Daniel Ricciardo’nun kazandığı 3 yarış dışındaki tüm Grand Prix’leri kazandı.

Lowe ise şunları ekledi: ‘’Bu arada, iyi bir aracımız da vardı. Sadece motorumuz değil, harika aerodinamimiz vardı, herkesinkinden daha iyiydi. Tüm motor verilerimizi doğrulama amacıyla bunları gözlemlerdik.’’