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Wolff, Londra'da bir cadde yarışı yapılmasını umuyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes patronu Toto Wolff, Londra'da bir cadde yarış yapılmasını istiyor ve buna İngiltere'den onay çıkmasını umuyor.

Wolff, Londra'da bir cadde yarışı yapılmasını umuyor

Formula 1, Liberty Media'nın sporu satın almasından bu yana cadde yarışlarının sayısını artırmayı ve dünyanın en iyi şehirlerinde yarış düzenlemeyi planlıyor.

Miami ile bu hedeflerinden birisine ulaştılar ve şimdi sırada Londra caddelerinde bir yarış düzenlemek var gibi görünüyor.

Bu konu geçmişte sık sık gündeme geldi ancak bir türlü gerçeğe dönüşmedi.

Ancak Mercedes patronu Toto Wolff, Londra'daki olası bir yarışa izin vereceği konusunda Belediye Başkanı Sadiq Khan'a güveniyor.

Evening Standard'a konuşan Wolff, “Britanya Grand Prix'sinin Silverstone'da kalmasını istiyorum. Bu, Formula 1'deki geleneksel pistlerden biri, taraftarlar bu yarışı seviyorlar."

"Fakat Londra'daki yarış takvimi mükemmel şekilde tamamlayabilir ve umarım Londra Belediye Başkanı ve Başbakan Sayın Johnson, bunu okur ve bu projeyi hayata geçiririz."

"Formula 1 dünyanın en verimli hibrit teknolojisine sahip ve serinin mevcut süper starı bir İngiliz! Bu yüzden Londra'daki olası bir yarış, teknolojimizi ve inovasyon yeteneğimizi göstermemize izin verecek."

"Londra Grand Prix'sini yapmalıyız." dedi.

Formula 1, uzun süredir İngiltere'de sadece Silverstone'da yarış düzenliyor.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP Biletler
Editör Kemal Şengül

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