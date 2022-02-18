Wolff: "Lewis'in emekli olacağı aklımdan geçmedi"

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Hamilton, bugün Silverstone’daki Mercedes W12 lansmanında Abu Dhabi’deki yarıştan sonra ilk kez medya karşısına çıktı. Lansman, Michael Masi’nin görevden alınmasının bir gün sonrasına denk geldi.

Hamilton medya karşısına son çıktığında, Abu Dhabi’deki yarışın “manipüle edildiğini” ve kuralların rakibi Max Verstappen’in şampiyonayı kazanma şansını arttırmak adına eğilip büküldüğünü söylemişti.

Bu sonuçtan ötürü hayal kırıklığına uğrayan Hamilton uzun süredir medyadan ve kamuoyundan uzaktı, hatta bir noktada 2022 gridinde yer alıp almayacağı bile belirsizdi.

Fakat BBC Radyo 4’e konuşan Toto Wolff, böyle bir ihtimali asla düşünmediğini savundu.

“Hayır, bu konu beni hiç endişelenmedi. Hayal kırıklığına uğramış olmasını anlıyor ve saygı gösteriyorum, fakat biz güçlü bağlara sahip, birbirini destekleyen bir takımız. Bu nedenle aramıza yeniden katılacağını biliyordum.”

“Sonuç elbette hepimizi hayal kırıklığına uğrattı, nitekim kronometre her zaman doğruyu söyler: Lewis o gün pistteki en hızlı pilottu. Tüm yarışı domine etti, fakat bir anda her şey tek bir kişinin kurallara aykırı karar vermesiyle birlikte elinden kayıp gitti. Bunu sindirmesi zaman alıyor.

“Herkes gibi biz de ilk anda şoka uğradık. Eşi benzeri görülmemiş bir krizin ortasındaydık. Lewis ise bu krizi atlatmak için uzaklaşmayı, zihnini rahatlatmayı ve başka şeyler düşünmeyi seçti. Bir çözüme varabilmek için yapabileceği en iyi şeyi yaptı.”

FIA’nın organizasyon içinde yeni bir pozisyon önerdiği Masi’nin yerini Eduardo Freitas ve Niels Wittich ikilisi alacak.

Bu ikili görevi değişimli sürdürecek. Ayrıca Charlie Whiting’in selefi, 73 yaşındaki eski yarış direktörü Herbie Blash’ta geri döndü. Blash yeni yarış direktörlerine destek amaçlı göreve getirildi.

7 kez dünya şampiyonu Hamilton, 2022’de 16. tam sezonuna çıkacak.

Wolff, İngiliz pilotun içindeki ateşin halen yanıp yanmadığı sorulduğunda, “Kesinlikle yanıyor. O bu spora tutkuyla bağlı ve biz de takım olarak yeni zaferler kazanmak ve şampiyonluk mücadelesi vermek için hazırız. Lewis’te şu anda odağını tamamen buraya çevirmiş durumda.”

“O yarış direktörünün kim olduğu gibi şeyleri umursamıyor. Lewis’in tek istediği şey adalet ve Abu Dhabi’de durum adil olmaktan uzaktı. Sonrasında düşünmek için zamana ihtiyacı vardı, güçlü bir şekilde geri döndü ve morali yerinde.”

“Fakat artık bunu geride bırakma zamanı geldi. Abu Dhabi ile ilgili çok fazla tartışma gerçekleşti –ki bu doğal bir durum, yarışın bitmesi şampiyonanın bittiği anlamına gelmiyordu-, fakat FIA artık yeni bir yapılanmaya sahip ve bundan memnunuz.” şeklinde yanıt verdi.

Çeviri: Altay Gök