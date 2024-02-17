Wolff: "Lewis'in bir gün ayrılacağını biliyorduk"
Mercedes patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın ayrılığından ziyade zamanlamaya şaşırdığını açıkladı.
Lewis Hamilton, 2024 Formula 1 sezonunun ardından Mercedes'e veda edecek ve yeni sezonda Ferrari için yarışacak.
Lansmanda Toto Wolff'a sorulan sorulardan birisi de Hamilton ile alakalıydı.
Wolff şöyle konuştu: "Lewis ile ortaklığımızın bir gün sona ereceğini biliyorduk. Belki 2025'in sonunda olur diye düşünüyorduk, bu yüzden zamanlama sürpriz oldu. Fakat karşı karşıya kaldığı ve verdiği karara saygı duyuyorum."
"Bu yıl bizim için hiçbir şey değişmedi, odak noktamız aynı. Şu anda elimizde iki mükemmel sürücümüz var. George tarafında hızlı, yetenekli ve zeki bir sürücümüz var. Gelecek için güçlü bir temele sahibiz."
"Lewis tarafında ise son derece motive, birçok kez dünya şampiyonu olmuş bir pilotumuz var ve bizimle geçireceği son yılı olabildiğince başarılı kılmak istiyoruz."
"Her iki sürücü de geçtiğimiz yıllarda çok fazla şey öğrendi ve gelecek için dersler çıkardı. İkisi de ne yapmaları gerektiğini biliyor ve bu bizim için gerçekten olumlu."
"Bu aynı zamanda önümüzdeki yıllar için de heyecan verici bir fırsat. F1'in bir sonraki dönemine doğru ilerlerken sürücü kadromuzun gelecekteki yönünü belirleme şansına sahibiz."
"Bu, takımın öne doğru devam eden yolculuğunda kritik öneme sahip olacak. Dolayısıyla bu süreci doğru şekilde yapmaya vakit ayıracağız."
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Fotoğraf: Mercedes AMG
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