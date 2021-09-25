Wolff: "Lewis'in yaptığı kaza, griddeki yerine etki etmedi"

Seansın bitimine 4 dakika kala, kuru zemin lastiklerini takmak için pite gelen Hamilton, arkadan kayma yaşayarak duvara çarptı. Ön kanat değişikliğinin ardından piste geri çıkan Hamilton, kuru zemin lastiklerinde istediği yol tutuşu yakalayamadı ve geçiş lastikleri ile attığı turdan iyi bir tur atamadı.

Seans hakkında konuşan Wolff, "Bazen ortada oldukça şanssız olan durumlar vardır, bizim hatamızla olan bir şeydi. Tüm sürücüler bunun bir parçasıydı."

"Seansta tur atmaya başlayan ilk araçlar bizdik ve bu nedenle ya geçiş lastikleriyle attığımız son iki turu bırakıp yumuşak lastiğe geçmemiz gereken bir sekans geçirecektik, ya da daha güvenli şekilde hareket edecektik, yani önce geçiş lastiğindeki turları bitirip sonra kuru zemin lastiğine geçecektik."

"Ancak ikinci seçeneği yaptığımız için, Lewis'in duvara çarpması bir şey değiştirmedi, her türlü durumda iki tane hızlı tur atamayacaktık." dedi.

Aldığı motor ve Monza'daki kaza cezası nedeniyle yarışa son sıradan başlayacak olan şampiyona lideri Red Bull pilotu Max Verstappen'in yokluğunda, Hamilton ve Mercedes'in önde yer alması çok büyük bir öneme sahipti.

Ancak değişken koşulların etkisiyle beraber Hamilton, yarınki yarışa dördüncü sırada başlayacak.

Bu durumun, şampiyonluk savaşında ne kadar kritik olduğu sorusunu yanıtlayan Wolff, "Dürüst olmak gerekirse bence bugün hiçbir hata yapmadık. Eğer geriye dönseydik, yapacağımız şey belki piste ilk çıkmamak ve bir dakika geç çıkmak olurdu, ancak bu kararın ne tür sonuçlar doğuracağını bilmek bir nevi falcılık yapmak gibi bir şey."

"Bu nedenle günün sonunda sadece şanssız olduğumuzu söyleyebilirim. Bu durum, gridde 1-2'ye mâl oldu. Şu anda da yarın bu durumu tersine çevirmek üzerine uğraşmamız gerekiyor, bazen işler sizin istemediğiniz şekilde de ilerleyebiliyor."

Hamilton, pitte yaptığı kazanın ardından ön kanadını kırdı ve takım, acil bir şekilde ön kanadı değiştirmek zorunda kaldı. Yapılan hızlı kontrollerin ardından piste yeniden dönen Hamilton'ın aracında, ön kanadın dışında bir hasar gözükmüyordu.

Araçta farklı bir hasar olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Avusturyalı takım patronu, "Ben de daha ne olduğunu bilmiyorum. Ancak bu temas, Lewis'in gridde bulunacağı yeri etkilemedi, sadece çizgiyi daha önce geçerdik o kadar."

"Kuru zemin lastiklerini iki turda hazırlamak gerekiyordu ve eğer bunu yapabilseydik, ilk çizgiyi alacak kadar hızlı olabilirdik. Ancak tek turda lastiği ısıtma şansınız yok."

"Lewis'in teması hiçbir şeyi değiştirmedi, belki 30-45 saniye etki etti, ki bu da çizgiyi geçmekte hiçbir fark yaratmazdı." dedi.

Yarınki yarışa Hamilton ile dördüncü, Bottas ile yedinci sıradan başlayacak olan Mercedes'te Wolff, hedefin galibiyet olduğunu belirtti.

Wolff açıklamasında, "Bence Lewis gridin neresinde olursa olsun yarış kazanabilir ve eğer her şey istendiği gibi giderse hedefi de bu olmalı."

"Valtteri de yedinci sıradan başlayacak. Şu anda düşünülemsi gereken başka şeyler var. Ancak o yedinci başlarsa, rahat şekilde podyuma çıkabilir. Hedefimiz bu olmalı." ifadelerini kullandı.