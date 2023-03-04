Wolff: "Lewis'i pistte itmem gerekse dahi ona 8. şampiyonluğunu kazandıracağız"

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Bu sezona büyük umutlarla giren ve 2022'deki nispeten başarısız sezonun ardından şampiyonluk mücadelesine geri dönmek isteyen Mercedes, 2023'e de istediği başlangıcı yapamadı.

Bahreyn'deki sıralama turlarında liderin 0.650 gerisinde kalan Alman ekibin pilotları, 6 ve 7. sıraları aldılar.

Seansın ardından konuşan Wolff, Q3'te Red Bull gibi iki tur atsalardı farkın 0.4 saniye bandına inebileceğini düşünse de gösterdikleri performanstan memnun değil.

Seans sonrası medyaya konuşan Wolff, şunları söyledi: "Alonso'nun önünde olabilirdik ama şu anda Mercedes'in yapabileceği her şey bu kadar, altı ve yedincilik. Önümüzde bir Aston Martin var ve pole pozisyonundaki Max Verstappen'in 0.650 gerisindeyiz. Mercedes bu sonuca sevinmeli mi yoksa üzülmeli mi? Bunu bilmek zor."

"Son bölümde sadece bir tur attığımızı göz önünde bulundurursak farklar çılgınca değil ama bu, burada yer almak istediğimiz anlamına gelmiyor. Mevcut konseptimizi sürekli olarak geliştiriyoruz çünkü bu konseptle pole pozisyonu için savaşabileceğimizi düşünüyoruz ama şu an için durum böyle değil."

George Russell, Mercedes W14 Fotoğraf: Erik Junius

"Biz de Red Bull gibi son bölümde iki tur atıp, sonda yeni bir set lastik kullansaydık 0.2 saniye bulabilirdik, yani muhtemelen 0.4 saniye kadar gerilerinde olurduk ama artık bunun pek bir önemi yok, seans bitti."

"İki pilotumuz da temiz bir atamadı, 0.150 kadar daha hızlı olabilirdik, Alonso'nun önünde olabilirdik. Fakat şu anda bulunduğumuz nokta burası."

"Kendimizi fazlasıyla eleştiriyoruz. 'Kutsal araç' diye bir şey yok bu yüzden tüm olasılıkları gözden geçirip doğru şeyi mi yaptık yoksa daha erken mi reaksiyon gösterip [araç konseptinde] değişime mi gitmeliydik bunu öğrenmek istiyoruz."

"Kendilerine daha çok başarı getirme ihtimaline sahip konseptleri" sürekli olarak düşündüklerini belirten Wolff, "Hamilton'ı pistte itmesi gerekse dahi" İngiliz pilota 8. şampiyonluğunu kazandıracağını da ekliyor.

"Bu konsepti geliştirmeye devam ediyoruz ve bugün pole mücadelesinde olabilmeyi umuyorduk ama başaramadık. Galibiyetler için savaşmak istiyorsak 0.6 ya da daha çok olan bu farkı kapatmamız gerek. İki pilotumuz da temiz, hızlı bir tur atamadı ama bu bir şey değiştirmedi. Belki Alonso'nun önünde iki aracımız olabilirdi ama sonuç ortada."

"Lewis de durumu bizim gibi değerlendiriyor. Kendimiz ve başarmamız gerekenler konusunda oldukça eleştireliz. Aracımız birçok fikir ve konseptlerin bir araya gelmesiyle oluştu. Bize daha çok başarı getirecek tüm opsiyonları gözden geçiriyoruz."

"Bütün mühendislerimiz nasıl daha çok başarı bulacağımızı düşünüyorlar, sadece birlikte çalışmalıyız."

"Lewis'in 8. dünya şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olacağız. Alonso'nun yaşına gelene kadar hâlâ dört yılı var yani sadece takım olarak bizim işimizi iyi yapıp güçlü bir araç oluşturmamız gerek."

"Sekizinci şampiyonluğu kazanması için onu pistte itmem gerekecekse, bunu yapacağım. Ne gerekiyorsa onu yapacağım."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images