Wolff: "Hamilton, tuhaf bir şekilde Q2'de elendi"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Hollanda Grand Prix'si sıralama turlarının ardından kendisine sorulan soruları yanıtladı.

Wolff,'e Russell'ın dördüncü olmasından memnun olup olmadığı sorulduğunda şöyle yanıtladı:

"Hayır, aslında çok hayal kırıklığına uğradım."

"İlk olarak, Lewis'in 2. kısımdaki 'tuhaf bir şekilde elenmesi' var. Araba bıçak sırtında, yavaş virajlarda önden kayıyor, hızlı virajlarda ise kopuyor. Sıcaklık sınırını geçtiğinizde, 100 ya da 110 derecenin üzerinde, lastik geri gelmiyor. Ve sonra tüm tur bozuluyor."

"Norris'in lastik yönetiminde ne kadar iyi olduğunu görebilirsiniz."

Wolff'e yarın yarışın başlangıcında nelerin mümkün olduğu sorulduğunda,

"Hollanda'da 1. viraj her zaman hareketli geçer. Belki bundan faydalanabiliriz." diye cevapladı.

Toto Wolff'e pistteki boşlukların dar olduğu ve geçişin zor olduğu hatırlatılarak alternatif bir stratejinin olup olmadığı soruldu.

Wolff buna cevap olarak, "Şu anda bir ve iki pit-stop arasında pek bir fark olduğunu düşünmüyorum. Lastiği sonuna kadar taşımanız ya da tam gaz atak yapmanız gereken bir şey deneyebilirsiniz." dedi.

Hamilton'ın Q2'de elenmesinin kendisini ne kadar şaşırttığı sorulduğunda Wolff,

“Tamamen şaşırtıcıydı. Buna inanamadık, çünkü Q1'de ilk lastik setinde en hızlıydı ve sonra bir sonraki sektörde eleniyorsunuz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Son olarak Wolff'e yarın için hedeflerinin ne olduğu sorulduğunda Mercedes takım patronu şunları söyledi:

"Elbette her şey mümkün. George ile hedefimiz bir podyum olurdu. Norris'in yakalanabileceğini sanmıyorum. Lewis ile bu ilk grubu geçersek, o da lider grupta olacaktır."