Wolff: "Lewis muazzam bir sürüş çıkardı"

Mercedes cephesinde Lewis Hamilton harika bir sürüşle Meksika Grand Prix'sini ikinci sırada tamamladı.

Aracın temposu temiz havada oldukça güçlüydü, takımın stratejisi de iyiydi. Bu ikisi birleşince Mercedes ve Hamilton, net bir ikincilik aldılar.

Yarışın ardından konuşan takım patronu Toto Wolff'un yüzü gülüyordu. Aracın temposuyla mutlu olan Wolff, Hamilton'ın sürüşünü de övdü ve şunları söyledi: "Yüzümüzün gülmesinin nedeni aracın güçlü olması."

"Lewis temiz havada olduğunda orta hamurda çok güçlüydük. Tur zamanları iyiydi ve son turda da en hızlı turu aldık."

"Son birkaç hafta sonu yapabileceğimiz ama günün sonunda yapamadığımız şeylerle geçti."

"Bence sıralama turları performansımızı artırmamız gerek, daha yukarıda yer almalıyız. Bu düzlük hızı performansıyla Max'e karşı muhtemelen çok rekabetçi olamazdık ama kim bilir, tempomuz iyiydi."

"Lewis'ten muazzam bir sürüş izledik."

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14