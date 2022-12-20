Wolff: "Lewis ile yeni sözleşme imzalamamak için hiçbir sebep yok"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton ile yola devam edeceklerinden emin.
Gelecek yıl Mercedes ile 11. sezonuna girmeye hazırlanan Hamilton'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bu konuda geçtiğimiz sezon birkaç kez söz alan Hamilton, çok yıllı bir sözleşme imzalayarak devam etmek istediğini belirtmişti.
Beyond the Grid podcast'ine konuşan Toto Wolff, yeni sezon öncesinde ele alması gereken bir dizi konu olduğunu, bunların arasında Hamilton'ın yeni sözleşmesinin de bulunduğunu itiraf ediyor.
Wolff, "2023 sezonu öncesi yapılması gerekenler listesi oldukça uzun. Lewis'in sözleşmesi kesinlikle ele alacağımız konulardan biri, ancak bu konuda acele etmeyeceğiz." dedi.
"Kendisiyle yeni bir sözleşme imzalayacağımızdan eminim. Lewis takımın bir parçası ve takım da Lewis'in bir parçası, bu yüzden yola devam etmemek için hiçbir neden yok." dedi.
Yeni kuralların ilk yılında kariyerinin en başarısız sezonunu geride bırakan Hamilton, hiç pole pozisyonu veya galibiyete ulaşamayarak şampiyona altıncısı oldu.
İlk birkaç yarış istediği tempoyu yakalamakta zorlanan Britanyalı pilot, ikinci yarıda iyi bir tempo tutturdu ve gelecek sezon yeniden şampiyonluk savaşı verebileceğini gösterdi.
Bu durumun Hamilton'ın yarışma arzusunu zedelemediğini söyleyen Wolff, "Lewis'in en güçlü yanlarından biri kesinlikle her zaman başarıya aç olması. Her zaman istekli.
"Harika bir sporcu ama aynı zamanda son derece azimli ve kararlı biri." dedi.
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