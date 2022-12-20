Wolff: "Lewis ile yeni sözleşme imzalamamak için hiçbir sebep yok"

Gelecek yıl Mercedes ile 11. sezonuna girmeye hazırlanan Hamilton'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bu konuda geçtiğimiz sezon birkaç kez söz alan Hamilton, çok yıllı bir sözleşme imzalayarak devam etmek istediğini belirtmişti.

Beyond the Grid podcast'ine konuşan Toto Wolff, yeni sezon öncesinde ele alması gereken bir dizi konu olduğunu, bunların arasında Hamilton'ın yeni sözleşmesinin de bulunduğunu itiraf ediyor.

Wolff, "2023 sezonu öncesi yapılması gerekenler listesi oldukça uzun. Lewis'in sözleşmesi kesinlikle ele alacağımız konulardan biri, ancak bu konuda acele etmeyeceğiz." dedi.

"Kendisiyle yeni bir sözleşme imzalayacağımızdan eminim. Lewis takımın bir parçası ve takım da Lewis'in bir parçası, bu yüzden yola devam etmemek için hiçbir neden yok." dedi.