Wolff: "Lewis her açıdan süper destekleyici"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın kişiliğinden ve sürekli daha iyi olmak için nasıl değiştiğinden övgüyle söz etmekte.
Kariyerinin en başarılı yıllarını Mercedes ile geçiren ve takımla altı dünya şampiyonluğunun yanı sıra birçok rekora imza atan Hamilton'ın mevcut sözleşmesi bu yılın ardından sona eriyor.
38 yaşındaki Hamilton birçok kez takımda kalmak istediğini belirtti, arasının iyi olduğu Toto Wolff'ün de yeni bir sözleşme imzalamak istediği biliniyor.
Son birkaç haftadır sözleşme konusunda yeni bir detay yok, ancak Wolff yine de pilotunu övmeye devam ediyor.
Boardroom'a konuşan Wolff, "Lewis tam anlamıyla harikaydı. Takımın ihtiyacı olduğunda her zaman süper destekleyici oldu ve bu dinamik her iki yönde de devam ediyor."
"Aracın gidişatı konusunda zihinsel olarak iyi hissetmediğinde dahi onu desteklemeye çalışıyoruz, zaten yarış hafta sonunda mühendislerin pistte bir sonraki adımda ne yapacaklarını bilemediklerini gördüğünüzde, herkesi neşelendiren kişi de kendisi."
"İkimiz de çok hırslıyız ve hem hırsımıza hem de kararlılığımıza güveniyoruz."
"Aramızdaki ortaklık piste çıkıp araca binmenin ötesinde çünkü aynı gemideyiz. O her zaman birlikte kazandığımızı ve birlikte kaybettiğimizi söyler."
"Ayrıca daha iyi bir insan, daha iyi bir yarış pilotu, daha iyi bir yönetici, daha iyi bir girişimci ve daha iyi bir insan olmak için her gün kendini gözden geçirmeye devam ediyor."
"Birçok kişi 'ben böyleyim' deyip geçerken onun tavrı ve zihniyeti bu değil. Kişiliğinizi ya da zihniyetinizi, değerlerinizi ve öğrendiklerinizi gerçekten değiştirmek zordur ama o bunu yapıyor."
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
On yıla yakın bir süre boyunca eşi benzeri görülmemiş bir başarı elde eden Mercedes ve Hamilton, kural değişikliklerinin ardından zirveden düştü ve bırak şampiyonluğu, galibiyet mücadelesi dahi veremeyecek bir konuma geriledi.
Yakın zamanda zirveye dönüp dönemeyecekleri sorulan Wolff, "Bu bir felaket değil ama yine de olmayı hedeflediğimiz yerde değiliz," dedi.
"İnsani açıdan bakıldığında bu çok zor çünkü altı ay içinde rekabetçi olacağımızı ya da bir yıl içinde şampiyonluk için mücadele edeceğimizi bilemezsiniz.
"Sadece bir ayağınızı diğerinin önüne koymanız ve zirveye geri dönmeye çalışmanız gerekiyor, bu arada her zaman 'ne zaman olacak' diye bir soru işareti var." dedi.
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