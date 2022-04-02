Wolff: "Lewis gibi farklı olmak cesaret ister"

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Susie Wolff, go-kart pilotu olduğu günlerde Lewis Hamilton'a karşı yarışmıştı, şimdi ise yedi kez dünya şampiyonunun en yakın olduğu isimlerden birisi.

Aynı zamanda eski Williams test pilotu olan Wolff 2015'te pilotluğu bıraktı, şu anda ise Formula E'de Venturi takımının patronu olarak pistlerdeki varlığını sürdürmekte.

Beyond the Grid podcast'ine konuşan Wolff, Lewis Hamilton'a olan hayranlığını dile getirdi.

Wolff, "Lewis hep aynı kişiydi, hiç değişmedi. Bunu söylemekten asla çekinmem. Daha iki gün önce go-kart günlerinde yaşadıklarımızı konuşuyorduk ve beni bir süre boyunca görmezse her zaman ilk olarak ailemin nasıl olduğunu soruyor. Birlikte çok hatıra paylaştık."

"Bazen babası Anthony ile bazı yarışlarını izliyoruz, kesinlikle halen aynı kişi."

"Lewis'e, başardıklarına ve en iyisi olmak için hayatını nasıl yönlendirdiğine büyük bir saygı ve hayranlık duyuyorum."

Susie Wolff, Williams Geliştirme Pilotu Fotoğraf: XPB Images

Hamilton, 2021 sezonunu uzun süredir hiç olmadığı kadar baskı altında geçirmiş, şampiyonluğu ise trajik bir şekilde son turda kaybetmişti. Hamilton'ın olayın şokunu atlatması uzun sürerken, Wolff onun her şeye rağmen geri dönebilmesinden ilham aldığını söylüyor.

Wolff, "Lewis'in yoğun baskı altında olduğunda ne kadar derinlere inebildiğini izlemek inanılmaz."

"Bir pilot olarak ben buna sahip değilim, fakat o hem pist üstünde, hem de pist dışında baskıyı harika yönetiyor."

"Lewis bir pilot olarak bana ilham veriyor, aynı zamanda bir insan olarak da. Açıkçası onun hakkında, yaptıkları hakkında ve farklı alanlarda da ses çıkarması hakkında birçok olumsuz yorum okudum, fakat şunu belirtmeliyim; farklı olmak cesaret ister."

"Padokta herkese göre daha farklı birisi olarak bunun nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Herkes gibi olmak gayet kolay, gelirsiniz, yarışırsınız, gidersiniz. Hiçbir şeyden de endişelenmezsiniz."

"Fakat sporu daha iyi amaçlar için kullanabilmek ve farklı olmak bir cesaret meselesi, Lewis bundan dolayı övgüyü hak ediyor. Çünkü hiçbir şey yapmamak daha kolay."

"Şu anda olabildiği yerde olabilmek, bu denli kararlılık sahibi olmak ve her şeye rağmen yaptığı şeyi yapmaya devam etmek gibi yeteneklerinin çok fazla güç gerektirdiğini düşünüyorum." dedi.