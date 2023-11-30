Wolff, Leclerc'i Abu Dhabi'deki 'sportmenliği' için övdü

Mercedes ve Ferrari arasındaki ikincilik mücadelesi sezon finalinde kıyasıya bir hale geldi. Leclerc, Mercedes'i engellemek için geç ama nihayetinde başarısız bir girişimde bulunarak, George Russell'ın podyuma çıkmasını önlemek amacıyla ceza alan Sergio Perez'in geçmesine izin verdi.

Leclerc, beş saniye cezalı olan Perez'in geçmesini ve bir fark yaratmasını istedi, böylece o sırada dördüncü sırada olan Russell, üçüncü sıraya yükselemeyecek kadar geride olacaktı.

Mercedes takım patronu Wolff, "sportmen" Leclerc'i Russell'ı yavaşlatmak için aktif olarak yavaşlayarak daha ileri gitmemesini övdü.

Avusturyalı takım patronu, "Bu hafta sonuna, Ferrari'nin son birkaç yarıştaki performansını göz önünde bulundurduğumuzda, biraz geride geldik."

"Ön tarafta savaşan iki adamımız var ve bence George'un sürüşü kusursuzdu, farkları çok iyi yönetti."

"Ferrari ile olan mücadele, çok saygı duyduğumuz bir takım olan bu iki büyük marka arasındaki sert bir mücadele ve Charles sonunda gerçek bir sportmen gibi sürdü." dedi.

Photo by: James Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, leads George Russell, Mercedes F1 W14

Wolff, Leclerc'in gizli taktiklere başvurmama konusundaki "karakterini" kanıtladığını ekledi.

Wolff şöyle devam etti: "Sadece kendimize odaklandık ve 'George için en hızlı yarışı seçelim' dedik... Sonra Perez'e beş saniye uzaklıkta olmamız gerektiğini biliyorduk. Ancak Leclerc o kadar öndeydi ki, bu farkları yöneterek bizi geride tutabileceğine inanmıyorduk. Sonunda son sektörde iyice yavaşlayabilirdi ama yapmadı. Bunun sürücünün karakterini gösterdiğini düşünüyorum."

İkinci başlayan Leclerc, Perez'e başlangıçta Mercedes W14'ten uzaklaşması için bir DRS vermeye çalıştığını ve ardından pist pozisyonunu Red Bull pilotuna hediye ettiğini açıkladı.

Motorsport tarafından düşünce sürecini açıklaması istenen Ferrari pilotu, "Birkaç tur öncesinden karar verdim, yani temelde beş saniyelik cezanın farkına varır varmaz."

"Sürekli George ve Checo arasındaki farkı soruyordum. Sonra bana Checo'nun George'u geçtiğini söylediler, bu yüzden Checo'nun arkamda olduğunu biliyordum ve en iyi şansı DRS'yi benden almak ve George'dan mümkün olduğunca uzaklaşmaya çalışmaktı. Mühendisimle aramızda epeyce bir tartışma olduğunu biliyordum ve ona da bunun benim planım olduğunu söyledim. Ama işe yaramadı." dedi.