Wolff: "Lauda'yı özlüyorum"

Üç kez dünya şampiyonu Niki Lauda, 2019 Monako GP'den kısa bir süre önce hayatını kaybetmişti.

Mercedes patronu Toto Wolff ile Lauda arasında yakın bir bağ olduğu biliniyordu ve ikili, takımı bu noktaya getirmek için birlikte epey çalışmıştı.

COVID-19 nedeniyle 2020 yılı çok zor bir yıldı ve Wolff, Lauda'yı böyle bir zamanda daha da çok özlediğini söyledi.

Wolff, Formula 1 dergisine verdiği röportajda, "Geçen yıl onu her zamankinden çok daha fazla özledim. 2019'da, o yıl hayatını kaybettiği için şok olmuş durumdaydım ve işe odaklandım."

"En iyi dostumun gittiğini yılın sonuna geldiğimizde fark ettim. Seyahat arkadaşım gitti, sırdaşım gitti. Birlikte yarışlara uçuyorduk, tartışmalar yapıyorduk, her akşam yemek yiyorduk, yani sahip olduğumuz bu ilişki hayatımın çok önemli bir parçasıydı."

"Genellikle pistten akşam dört ya da beş gibi ayrılırdı. Akşam sekiz gibi yemeğe gelirdim. Her seferinde elinde bir tabletle oturur ve bir saattir sıkıldığını söylerdi. Sabah erkenden piste gelirdi, hatta personel piste gelmeden önce bunu yapardı. İlk ekiple çalışmayı başlardı, bense ikinci ekiple gelirdim. Onu gerçekten çok özlüyorum. Her şeyden önce arkadaşımı ve sırdaşımı özlüyorum."

"Geçen yıl onun fikrine ihtiyacımın olduğu durumlar oldu. Kendime 'Niki burada olsa ne yapardı?' diye sorduğum zaman ilginç şekilde cevabını hemen buluyordum çünkü Lauda her zaman açık sözlü oldu."

"Daha önce Niki'ye farklı durumlar hakkında sorular sorduğumda, her zaman kendinden emin şekilde cevaplar verirdi, 'bence bunu yapmalısın' derdi." dedi.