Wolff: "Lauda'yı çok özlüyorum"

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Üç kez dünya şampiyonu Niki Lauda, 2013 yılında katıldığı Mercedes'in önemli isimlerinden birisiydi ve Lewis Hamilton'ı McLaren'dan Mercedes'e geçmeye ikna eden kişiydi.

Ayrıca Mercedes'in doğru hamleleri yapmasında ve dolayısıyla da yeni dönemdeki baskın performansta kilit rol oynadı.

Toto Wolff, Mayıs 2019'da vefat eden efsanevi Avusturyalıyı özlediğini ve eğer yaşasaydı, şimdi her şeyin farklı olabileceğini dile getirdi.

Wolff, spor analizleri konusunda uzmanlaşmış bir İngiliz şirketi olan Stats Perform web sitesine verdiği demeçte, "Bunca yılın ardından Niki'yi hâlâ çok özlüyoruz."

"O her zaman karmaşık sorunlara basit çözümler bulmayı başarır ve onları en basite indirgerdi. Eğer burada olsaydı, ne söyleyeceğini ve nasıl hareket edeceğini bulmak zorundayım."

"İkimiz de bir durumu kasıtlı olarak mümkün olduğunca basitleştirdiğimizde çok etkili olduk ve bazen bunun karşılığını hemen aldık Ancak pek çok farklı detay var."

"Formula 1 teknik bir spor ve benim rolüm de fikirlerimizi aracın tasarımına dönüştürmekti. Gerisi kolay: kronometre asla yalan söylemez. Telemetri bize neyi kaçırdığımızı ve neyi düzeltmemiz gerektiğini hemen söyler." dedi.