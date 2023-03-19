Wolff: "Lauda olsa o da konsepti değiştirmemizi söylerdi"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Niki Lauda'nın gerek gördüğü takdirde mevcut konsepti çöpe atabileceğini düşünüyor.
Sezona kötü başlamasının ardından ani bir karar alarak mevcut konsepti çöpe atmaya karar veren Mercedes, bu sezon aracı yavaş yavaş güncelleyerek farklı bir yöne adım atacak.
Konsepte epey güvendiği düşünülen Toto Wolff'ün bu kararı F1 dünyasını da ikiye böldü; bazı kişiler takımın sadece konsept değişikliğiyle kurtulamayacağını düşünmekte.
Wolff ise bu konuda doğru kararları alabilecek kişinin Niki Lauda olduğunu ve onun gerektiğinde diğer tasarımlardan faydalanacağını söylüyor.
Sky Sports'a konuşan Wolff, "Lauda'yı çok özlüyorum ama her şeyden önce bir arkadaş olarak özlüyorum. Takım olarak kendisinin liderliğini de özlüyoruz."
"Niki için bu konuda ne yapılacağına karar vermek çok basit olurdu, çünkü basitlik sizi en iyi karara götüren şeydir, dolayısıyla kendisinin ne söyleyeceğini çok iyi biliyorum."
"Karşıma geçer ve 'Aracımız çok farklı görünüyor, dolayısıyla diğerleriyle aynı yoldan gitmeli ve en iyisini yapmalıyız. Harika bir ekibimiz var, harika bir teknolojimiz ve altyapımız var, bu tasarımı diğerlerinden çok daha iyi değerlendirebiliriz, o halde neden devam etmiyoruz?' derdi."
"İşler her zaman çok basittir. Tüm saçmalıkları bir kenara bırakabilirsiniz ve en basit kararları destekleyici verilerle bir araya getirerek alabilirsiniz."
"Niki de bu şekilde çalışıyordu. İşleri fazla karmaşıklaştırmaz, doğru temelleri atardı."
"Aldığımız kararlara bağlı olarak otomobilin beş, altı ya da yedi yarış sonra çok farklı görüneceğini düşünüyorum." dedi.
George Russell, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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