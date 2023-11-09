Wolff: "Las Vegas'ta ne durumda oluruz bilmiyorum"
Mercedes patronu Toto Wolff, Brezilya'da yaşananlar sonrası Las Vegas'ta ne kadar iyi olacaklarından emin değil.
Mercedes, 2022 sezonunun son son yarışlarının ardından 2023'e umutlu girse de, şimdiye kadar yarış kazanamadı.
Alman üretici, mevcut konseptin yanlış yön olduğuna karar vermiş durumda ve Brezilya GP'nin sonucu da bunu destekler nitelikti.
Toto Wolff şöyle konuştu: "Gelecek yıl öncesinde çok fazla değişiklik yapmamız gerekiyor fakat rotamız da tam olarak böyle."
"Gelecek yıl tamamen farklı bir araca sahip olacağız. Bugün bu kararın doğruluğunu da görmüş olduk."
Wolff, mevcut araçla Las Vegas'ta nasıl olacaklarını yorumlamanın da imkansız olduğunu söylüyor.
"Şu anda simülasyonlara güvenmek istemiyorum."
"Las Vegas harika bir yer, Liberty'nin Las Vegas için muazzam bir çaba gösterdiğini biliyoruz. Bence seyirciler için muazzam bir gösteri olacak."
"Fakat bizim için ne bekleyeceğimi bilemiyorum. Performans dalgalanmasını görüyorsunuz... Daha önce hiç gitmediğimiz bir piste gideceğiz."
"Neler olacak bilmiyorum."
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Son Haberler
Massa: "FIA, kendi çıkarlarını değil, F1'in çıkarlarını korumalı"
Massa: "FIA, kendi çıkarlarını değil, F1'in çıkarlarını korumalı" Massa: "FIA, kendi çıkarlarını değil, F1'in çıkarlarını korumalı"
Monza ve Imola, en az 2030'a kadar F1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
Monza ve Imola, en az 2030'a kadar F1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor Monza ve Imola, en az 2030'a kadar F1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
Moto3 Malezya: Antrenmanlarda lider Masia, Deniz Öncü 2. oldu
Moto3 Malezya: Antrenmanlarda lider Masia, Deniz Öncü 2. oldu Moto3 Malezya: Antrenmanlarda lider Masia, Deniz Öncü 2. oldu
MotoGP Malezya 1. antrenman: Martin hızlı başladı
MotoGP Malezya 1. antrenman: Martin hızlı başladı MotoGP Malezya 1. antrenman: Martin hızlı başladı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar