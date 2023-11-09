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Formula 1 Brezilya GP
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Wolff: "Las Vegas'ta ne durumda oluruz bilmiyorum"

Mercedes patronu Toto Wolff, Brezilya'da yaşananlar sonrası Las Vegas'ta ne kadar iyi olacaklarından emin değil.

Editör Ezel Tan
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Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the Team Principals Press Conference

Mercedes, 2022 sezonunun son son yarışlarının ardından 2023'e umutlu girse de, şimdiye kadar yarış kazanamadı.

Alman üretici, mevcut konseptin yanlış yön olduğuna karar vermiş durumda ve Brezilya GP'nin sonucu da bunu destekler nitelikti.

Toto Wolff şöyle konuştu: "Gelecek yıl öncesinde çok fazla değişiklik yapmamız gerekiyor fakat rotamız da tam olarak böyle."

"Gelecek yıl tamamen farklı bir araca sahip olacağız. Bugün bu kararın doğruluğunu da görmüş olduk."

Wolff, mevcut araçla Las Vegas'ta nasıl olacaklarını yorumlamanın da imkansız olduğunu söylüyor.

"Şu anda simülasyonlara güvenmek istemiyorum."

"Las Vegas harika bir yer, Liberty'nin Las Vegas için muazzam bir çaba gösterdiğini biliyoruz. Bence seyirciler için muazzam bir gösteri olacak."

"Fakat  bizim için ne bekleyeceğimi bilemiyorum. Performans dalgalanmasını görüyorsunuz... Daha önce hiç gitmediğimiz bir piste gideceğiz."

"Neler olacak bilmiyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

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