Formula 1 Las Vegas GP

Wolff: "Las Vegas GP bataryalı bir satranç maçıydı"

Las Vegas Grand Prix'sinin ardından konuşan Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, George Russell ve Kimi Antonelli'nin son turlardaki hataları nedeniyle zaferin kaçtığını söyledi.

Neşe Akkoyun Norman Fischer

Yayın tarihi: 22 Kas 2026 07:10

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Las Vegas Grand Prix'sinde zafer mücadelesi verirken son turlarda yaşananların ardından eldeki galibiyeti kaçıran Mercedes'te Takım Patronu Toto Wolff, yarışı "bataryalarla oynanan bir satranç maçı" olarak tanımladı.

George Russell'ın yanlış hesaplama yaptığını, Kimi Antonelli'nin ise son turda gazı bırakıp tekrar bastığında tüm bataryasını boşalttığını belirten Wolff, son düzlük için hazırladıkları stratejiyi de devreye sokamadıklarını şu sözlerle anlattı: "Bence Las Vegas GP tam bir bataryalı Formula 1 satranç maçıydı. Bir bakıma hoşuma gitti ama üzerinde biraz düşünmem ve sindirmem gerekiyor.”

“Hava koridorları tıpkı Indy 500 gibiydi, tek fark burada işin içine batarya yönetiminin girmesiydi. Ama açıkça söylemek gerekirse ortada pilot hataları da var.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

“George durumu yanlış değerlendirdi, Kimi ise son turda önceki turlara kıyasla her şeyi farklı yaptı. Ayağını gazdan çekti ve tekrar gaza bastığında tüm bataryayı boşalttı, böylece son tur için hiç enerjisi kalmadı. Galibiyet oradaydı, elimizdeydi. Muhtemelen düzlükte yeniden geçiş yapacaktık ve iş çizgiyi kimin önde geçeceğine kalacaktı: Dış taraftaki Max mi, iç taraftaki Kimi mi? Maalesef bu gerçekleşmedi."

Son 10 tura girilirken Kimi Antonelli'yi finiş çizgisine önde taşıyacak özel bir taktik belirlediklerini ancak rakiplerin anlamaması için telsizden bile konuşmadıklarını açıklayan Wolff, şöyle devam etti: "Yarış boyunca üzerinde düşündüğümüz gizli bir kozumuz vardı. Kimi son düzlükte çizgiyi önde geçmesini sağlayacak özel bir hamle yapacaktı.”

“Bunu bitime 10 tur kala uygulamaya karar verdik. Elbette telsizden söyleyemezdik, rakipler önceden anlamasın diye mesaj tam son düzlüğe çıkarken vites büyüttüğü anda verilecekti.”

“Çok şükür şampiyonluğu daha önce garantilediğimiz için günün sonunda mutluyum. Aksi takdirde gerçekten küplere binerdim.”

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- Motorsport.com Ekibi

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